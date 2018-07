Red Panthers strijdend onderuit tegen Nieuw-Zeeland Werner Thys

22 juli 2018

22u40 2 Meer Sport Geen stuntwerk voor de Red Panthers in hun openingswedstrijd op het WK. De Belgische meisjes gingen tegen Nieuw-Zeeland, nummer vier van de wereld, met een 2-1 voorsprong rusten, maar incasseerden na de pauze te snel twee tegendoelpunten. Uiteindelijk haalde Nieuw-Zeeland het met 2-4. Dit duel moet de speelsters van bondscoach Thijssen wel vertrouwen geven in het vooruitzicht van de twee volgende pouleduels tegen Australië (dinsdag) en Japan (zaterdag).

De Red Panthers maakten voor de derde keer in zes jaar tijd hun opwachting in het Londense Queen Elizabeth Olympic Parc. De eerste keer, tijdens de Spelen 2012, waren ze vooral blij om deel te nemen en behaalden de hockeyvrouwen een elfde plaats. Drie jaar later zakten de Belgische vrouwen met weinig vertrouwen naar het EK 2015 in Londen af. Een maand eerder liepen de Panthers immers een ticket voor de Spelen van Rio mis. België greep op dat EK naast de halve finales en werd vijfde. Deze keer lagen de sportieve verwachtingen bij de Panthers, zeker na de zilveren EK-medaille vorig jaar, veel hoger.

Voor hun openingsduel op het WK kregen de speelsters van bondscoach Niels Thijssen meteen nummer vier van de wereld en groepsfavoriet Nieuw-Zeeland voorgeschoteld. Ook op het vorige WK, in 2014 in Den Haag, begonnen de Panthers hun toernooi tegen Nieuw-Zeeland. Ietwat onder de indruk van de omstandigheden kwamen ze toen op een 0-4 achterstand, uiteindelijk werd het nog 3-4.

Vier jaar later waren de Panthers in het Lee Valley Centre alvast een stuk minder onder de indruk. Nieuw-Zeeland dwong na drie minuten wel al een strafcorner af, maar keeper Aisling D’Hooghe redde met de knie. In de laatste minuut van het eerste kwart kreeg België een eerste strafcorner. Stephanie Vanden Borre mikte naast.

In het tweede kwart kregen we aanvankelijk hetzelfde spelbeeld met heel wat balbezit voor België, maar de gevaarlijke cirkelpenetraties kwamen van het fysiek sterke Nieuw-Zeeland. D’Hooghe hield eerst nog de doorgebroken Robinson van een doelpunt, maar moest zich in de 24ste minuut bij een tweede Nieuw-Zeelandse strafcorner toch gewonnen geven (0-1). Dat Nieuw-Zeelandse doelpunt schudde België – heftig aangemoedigd door een pak vurige supporters – helemaal wakker. Eerst kon Alix Gerniers aanleggen, maar haar schot ging naast. Een minuut later, in de 28ste minuut, was het wel prijs voor de Panthers. Een rommelige fase werd door Louise Versavel afgerond (1-1). De Belgische meisjes bleven mooi combineren en toen Nieuw-Zeeland in de verdediging een bal liet gaan, was er de ervaren Jill Boon om in de slotminuut de Panthers met een staalhard schot en een 2-1 voorsprong naar de kleedkamers te sturen.

Na rusten kon België slechts twee minuten genieten van die voorsprong, want in de 32ste minuut rondde Shiloh Gloyn een tweede strafcorner voor Nieuw-Zeeland af (2-2). En het werd nog erger. In dezelfde minuut ging Olivia Merry veel te gemakkelijk door de Belgische verdediging en liet D’Hooghe kansloos (2-3). De Panthers moesten even bekomen van die opdoffer, maar kregen aan het einde van kwart drie toch kansen. Scoren lukte voor Barbara Nelen en Jill Boon echter niet.

Ook in het slotkwart bleven de Belgische meisjes moedig knokken. Zes minuten voor het eindsignaal kregen de Belgische meisjes het deksel echter helemaal op de neus toen Nieuw-Zeeland een strafbal kreeg en een onoverbrugbare 2-4 kloof sloeg. Dinsdag spelen de meisjes van bondscoach Niels Thijssen reeds het tweede pouleduel. Tegenstander wordt dan Australië, dat zaterdag tegen Japan niet te veel overschot had (3-2).