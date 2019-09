Red Panthers strijden met China om ticket voor Olympische Spelen YP

09 september 2019

13u24

Bron: Belga 0 Hockey De Belgische hockeyvrouwen nemen het in de barrages om een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio op tegen China (FIH 10). Dat is het resultaat van de loting van maandag in het Zwitserse Lausanne. De Red Panthers (FIH 12) spelen tweemaal op verplaatsing. De wedstrijden staan tussen 25 oktober en 3 november op de planning.

Spanje (FIH 7), Ierland (FIH 8) en India (FIH 9) waren de andere mogelijke tegenstanders.

De Panthers moeten na een tegenvallend EK in eigen land dus vol aan de bak in de barrages. België eindigde vorige maand in Antwerpen pas als zesde, en kwam daardoor bij de olympische loting in de pot terecht met de op papier zwakkere landen. Hierdoor troffen de Belgen sowieso een land dat op de ranking hoger staat en dienen ze beide barragewedstrijden buitenshuis af te werken.

De hockeyvrouwen waren in 2012 in Londen de eerste Belgische vrouwenploeg ooit die zich kon plaatsen voor de Spelen. Vier jaar later waren ze er in Rio niet bij. Nu hebben de Panthers van bondscoach Niels Thijssen van de olympische kwalificatie voor Tokio hun belangrijkste doel van het seizoen gemaakt.

Meer over FIH

sport

sportdiscipline

hockey

sportevenement

Tokio