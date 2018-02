Red Panthers spelen opnieuw 2-2 gelijk in vijfde vriendschappelijke match tegen Argentinië Redactie

03 februari 2018

08u07

Bron: Belga 0 Meer Sport De nationale vouwenhockeyploeg (FIH 13) heeft gisteravond in Buenos Aires opnieuw 2-2 gelijkgespeeld tegen Argentinië (FIH 3), in hun vijfde opeenvolgende vriendschappelijke wedstrijd tegen het thuisland. De eerste twee matchen verloren de Red Panthers met 5-2 en 6-2, de derde en vierde wedstrijd eindigden met een 3-3 en 2-2 gelijkspel.

Net zoals woensdag - toen de Panthers ook al 2-2 gelijkspeelden - openden de Belgen vrijdag de score, met een doelpunt Jill Boon in het eerste kwart. Vijf minuten voor rust zetten de Argentijnen met een penaltycorner de ruststand 1-1 op het scorebord. De thuispeelsters namen in het derde kwart de voorsprong, maar Louise Versavel kon voor ons land met een penaltycorner nog een gelijkspel uit de brand slepen.



Na afloop van de wedstrijd oefenden beide team nogmaals op shoot-outs. De Panthers moesten daarbij deze keer de duimen leggen: 4-3.

Zaterdagavond volgt het zesde en laatste oefenduel met Argentinië. De wedstrijden dienen ter voorbereiding op het WK in Londen komende zomer (21 juli - 5 augustus).

