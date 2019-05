Red Panthers spelen in Hockey Pro League gelijk tegen China en pakken bonuspunt Redactie

25 mei 2019

12u10

Bron: Belga 0 Hockey De Red Panthers hebben in het Chinese Changzhou 3-3 gelijkgespeeld tegen China in hun achtste wedstrijd in de Hockey Pro League. In de shoot-outs om het bonuspunt trok België met 4-5 aan het langste eind.

China (FIH 10) kwam in het Wujin Hockey Stadium al snel op voorsprong via Zhang Xiaoxue (2., pc) en Liang Meiyu (3.). De thuisploeg mocht zo met 2-0 gaan rusten. Emma Puvrez (33. pc) scoorde in het begin van het derde kwart de aansluitingstreffer maar Peng Yang (40.) deed de Chinezen weer uitlopen.

In het begin van het vierde en laatste kwart trokken de Panthers de stand opnieuw gelijk na doelpunten van Pauline Leclef (51.) en Michelle Struijk (53.). Beide landen gingen in de slotminuten op zoek naar de winning goal maar die kwam er niet. In de shoot-outs om het bonuspunt haalden de Belgen het met 4-5.

Voor het team van bondscoach Niels Thijssen was het de tweede draw in de Pro League. België won ook al vier keer en ging twee keer onderuit. In het klassement staan de Panthers voorlopig vierde, China is achtste en voorlaatste.

België mag nu drie thuiswedstrijden afwerken in Wilrijk, tegen achtereenvolgens Groot-Brittannië (donderdag 30 mei), Duitsland (zondag 2 juni) en Nederland (zaterdag 8 juni). Daarna wachten verplaatsingen naar Nederland (9 juni) en Duitsland (12 juni) om vervolgens af te sluiten met thuiswedstrijden, opnieuw in Wilrijk, tegen Nieuw-Zeeland (16 juni), Australië (19 juni) en Argentinië (23 juni).

