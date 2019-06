Red Panthers rekenen voor eigen volk af met Australië, Lions gaan onderuit XC/LPB

19 juni 2019

23u29 0 Hockey Na vijf nederlagen op rij hebben de Red Panthers (FIH-13) op de vijftiende en voorlaatste speeldag nog eens een zege geboekt in de Hockey Pro League voor vrouwenteams. In Antwerpen versloegen ze Australië (FIH-3) met 1-0. Ambre Ballenghien scoorde in de 53e minuut op strafcorner.

België is vijfde in de stand en kan zich niet meer plaatsen voor de Final Four. Zondag is Argentinië (FIH-2) de laatste tegenstander.

“We hebben een aantal moeilijke opeenvolgende wedstrijden gehad, met soms wel een goede eerste helft, zoals zondag tegen Nieuw-Zeeland. Als we het eerder soms hebben laten hangen op het einde, zoals tegen de Black Sticks, dan hebben we deze keer wel tot het einde gestreden om de 1-0 vast te houden”, reageerde Sophie Limauge.

“We wisten dat Australië alles ging geven op het einde. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk te communiceren, want ze kwamen altijd in een man-meer-situatie in onze laatste vijftig meter. Het is echt de wil om te winnen geweest die ons geholpen heeft. We zijn er in geslaagd om hun fysieke kracht te evenaren. Nu wacht Argentinië nog als afsluiter, wat een zware brok wordt, maar als we dit kunnen doen tegen Australië, waarom zouden we dit dan ook niet kunnen tegen Argentinië?”.

De Red Lions (FIH-1) hebben in Antwerpen op de dertiende en voorlaatste speeldag in de Hockey Pro League een 0-2-nederlaag geleden tegen Australië (FIH-2). Dat is zo zeker dat het de reguliere competitie als nummer één afsluit. Bij de rust stonden de Lions met 0-1 in het krijt. Kieran Govers diende de Belgen met twee doelpunten een derde nederlaag toe. Eerder gingen de Lions alleen tegen Nederland (FIH-3) twee keer onderuit. Zondag nemen de Belgen het in Antwerpen nog op tegen Argentinië (FIH-4). Daarna volgt de Final Four, van 28 tot 30 juni in Amstelveen. Met 25 punten is België tweede in de stand, op vier punten van Australië. Nederland (23 punten) en Argentinië (22) volgen op de plaatsen drie en vier.

