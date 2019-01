Red Panthers openen Hockey Pro League met nederlaag tegen Argentinië Redactie

26 januari 2019

21u19

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische hockeyvrouwen (FIH 13) zijn met een logische nederlaag tegen Argentinië (FIH 4) begonnen aan de Pro League, een nieuwe internationale hockeycompetitie. De Red Panthers moesten in Cordoba met 2-0 hun meerdere erkennen in de Argentijnen.

Argentinië, vierde op het voorbije WK, kwam in de twaalfde minuut op voorsprong via Julieta Jankunas. Rosario Luchetti (42.) zette na een penalty corner de eindstand op het scorebord.

Bij de vrouwen nemen negen landen deel aan deze eerste editie van de Hockey Pro League. België is het laagst gerangschikte team in het toernooi. De selectie van bondscoach Niels Thijssen speelt zijn volgende wedstrijd volgende week vrijdag in Auckland tegen Nieuw-Zeeland (FIH 6). Twee dagen later volgt in Melbourne een duel met Australië (FIH 3).

Andere tegenstanders zijn Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, China en de Verenigde Staten.

Vanavond (22u15 Belgische tijd) komen de Belgische mannen eveneens in Cordoba in actie tegen Argentinië voor de Pro League. Vorige week zaterdag verloor de kersverse wereldkampioen na shoot-outs van Spanje. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2.

Meer over FIH

sport

sportdiscipline

hockey

sportevenement

Cordoba

Argentinië