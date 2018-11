Red Panthers kloppen VS in eerste duel op oefenstage LPB

27 november 2018

09u40

Bron: Belga 0

De Belgische nationale vrouwenhockeyploeg (FIH 13) heeft in het Amerikaanse Lancaster (Pennsylvania) een eerste oefenduel tegen de Verenigde Staten (FIH 12) met 2-0 gewonnen. Emilie Sinia en Joanne Peeters zorgden voor de doelpunten. De Panthers zijn van 24 november tot 2 december op stage in Lancaster, waar ze het vier keer opnemen tegen het gastland. De stage geldt als voorbereiding op de Pro League, die in mei van start gaat, en het EK van komende zomer in Antwerpen. Het tweede oefenduel staat vandaag op het programma.