Red Panthers kloppen Nieuw-Zeeland in slotminuut in Pro League

01 februari 2019

07u24

Bron: Belga

De Red Panthers, de nationale hockeyvrouwen, hebben hun tweede duel in de Pro League met 0-1 gewonnen, in en tegen Nieuw-Zeeland (FIH 6). De Panthers domineerden het eerste en laatste kwart, maar moesten wachten tot de slotminuut om de drie punten binnen te halen. Jill Boon scoorde na een assist van Alix Gerniers. Het team van coach Niels Thijssen was vorige zaterdag, bij de start van deze nieuwe internationale competitie, de laagst geklasseerde ploeg (FIH 13). In de Pro League nemen negen landen het tegen elkaar op. De openingsmatch tegen Argentinië (FIH 4) hadden de Panthers met 2-0 verloren.

Om 7 uur Belgische tijd spelen de Red Lions in dezelfde competitie, ook in en tegen Nieuw-Zeeland. De Belgische mannen openden de Pro League met een 2-2-gelijkspel tegen Spanje. Afgelopen zaterdag versloegen ze in een remake van de olympische finale Argentinië met 2-4.