Red Panthers kloppen China en springen naar de derde plaats in Hockey Pro League

07 april 2019

20u21

Bron: Belga 0 Hockey De Red Panthers (FIH 13) hebben in Ukkel China (FIH 10) met 4-1-cijfers geklopt in hun vijfde wedstrijd in de Hockey Pro League. De overwinning, met dank aan doelpunten van Alix Gerniers (3x) en Ambre Ballenghien, zorgt ervoor dat België Australië passeert in de tussenstand. België staat nu, na Argentinië en Nederland, op een derde plaats in de Hockey Pro League.

Met 10 punten na 5 wedstrijden (3 overwinningen, 1 verlies en 1 gelijkspel) wacht woensdag, opnieuw in Ukkel, een confrontatie met de Verenigde Staten (FIH 12), de negende en laatste in de stand.

Na hun duel tegen de Amerikanen, zullen de Belgische speelsters zich eerst moeten focussen op de finalefase van de eigen nationale competitie, voor ze op 19 mei de Pro League weer aanvatten tegen Groot-Brittannië.

Bondscoach Thijssen: “Nu progressie blijven maken”

“Het belang van deze wedstrijden is vooral door de buitenwereld opgelegd”, stak de Nederlandse bondscoach Niels Thijssen na afloop van wal. “Ons doel in de Pro League is om progressie te blijven maken en elke wedstrijd beter te presteren. Ik begrijp de reacties gezien de ranking (China en de VS staan net voor België op de wereldranglijst, red.), maar binnen het team leggen we ons die extra druk niet op. Vanaf januari en onze tour in Argentinië en Oceanië, weten we dat we ons op een goede dag met om het even welk land kunnen meten. Die druk van het moeten winnen helpt ons niet. De voorbereiding op de match van woensdag is niet belangrijker dan pakweg de voorbereiding op die tegen de Australiërs bijvoorbeeld.”

“Na ons openingsdoelpunt heeft de groep zichzelf gezegd: ‘We staan nu voor en moeten nu onze eigen wedstrijd verder blijven spelen.’ Dat deden we eerst goed, maar in het hockey kan het perfect dat zo’n wedstrijd alsnog op 4-4, zeker tegen een tegenstander van dit kaliber. Zulke zaken zijn belangrijk om aan verder te blijven werken. We moeten durven onze wedstrijden te winnen en vooral ook te blijven winnen en na een voorsprong niet enkel aan verdedigen te denken”, concludeerde Thijssen.