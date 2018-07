Red Panthers-keepster D'Hooghe wil tijdens WK optie nemen op Spelen 2020: "Stijgen op de ranking is een must" Werner Thys

21 juli 2018

07u30 1 Meer Sport Zondag openen de Belgische hockeyvrouwen in Londen hun WK met een duel tegen Nieuw-Zeeland. Vorig jaar boekten de Red Panthers een eerste grote triomf met een zilveren medaille op het EK. Doelvrouw Aisling D'Hooghe en co willen op het WK de positieve lijn doortrekken én vooral stijgen op de wereldrangschikking.

Sinds de Spelen van Londen in 2012 is Aisling D'Hooghe (23) de vaste keeper bij de Red Panthers. De zilveren medaille in Amsterdam was ook voor haar - zeker omdat ze tot beste doelvrouw van het toernooi werd verkozen - een bekroning na jaren noeste arbeid. D'Hooghe wil zich op het WK opnieuw bewijzen met als uiteindelijk doel schitteren op de Spelen van 2020. Als ze over twee jaar naar Tokio trekt, is dat wellicht als Schepen van Sport in Waterloo. Tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen staat D'Hooghe immers derde op de MR-lijst.

Hoeveel deugd deed die zilveren EK-medaille? De euforie was groot, zeker omdat jullie twee jaar eerder de Spelen in Rio hadden misgelopen.

"Qua resultaat was dat EK absoluut top. Samen met mijn teamgenoten groeide ook ik in het toernooi. Dat ik tot beste doelvrouw werd verkozen was goed voor het vertrouwen, maar voor de rest bijzaak. In de halve finale tegen Duitsland speelden we sterk en de sfeer tijdens de finale tegen Nederland was geweldig. Samen met de Spelen in Londen voorlopig hét hoogtepunt uit mijn carrière."

Jullie kwamen in Amsterdam voor het eerst ook wat uit de schaduw van de Red Lions.

"De hockeymannen behaalden de laatste jaren natuurlijk betere resultaten, maar toegegeven, die mindere aandacht leeft wel wat in de groep. Uiteindelijk trainen wij even hard en moeten we er evenveel voor opofferen. Gelukkig spelen de mannen hun WK pas later dit jaar. In Londen hoeven we de aandacht dus niet te delen (lacht)."

Door de toernooiformule krijgen jullie in Londen de kans om verder door te stoten. Wat verwacht je van de poulematchen?

"Met Nieuw-Zeeland treffen we meteen het sterkste land uit onze poule en dat is een goede zaak. Tegen Australië hebben we in het verleden bewezen dat we iets kunnen doen, maar Japan wordt veruit de belangrijkste match. Onlangs versloegen we hen in een oefenduel met 5-1. Mentaal kan dat in ons voordeel spelen."

Wanneer beschouw je het WK als geslaagd?

"Dat is duidelijk: als we onze poule overleven. Tweede of derde eindigen is realistisch en daarna begint een ander toernooi. We moéten uit de poule geraken, want met het oog op de Spelen van 2020 in Tokio is stijgen op de wereldrangschikking een must. Zo goed als zeker moeten we het voor een ticket voor Tokio in een rechtstreeks duel over twee wedstrijden uitvechten tegen een nog te bepalen land. Maar die beide matchen worden vreemd genoeg gespeeld in het land dat het hoogste staat op de wereldranking. Geef mij maar twee wedstrijden in ons land tegen pakweg India, dan naar het hol van de leeuw in New Delhi te moeten trekken."

In oktober kom je tijdens de verkiezingen in Waterloo op voor MR. Vanwaar die politieke interesse?

"Een goed jaar geleden werd er gevraagd of ik interesse had, maar aanvankelijk hield ik de boot af. Tot ik me begon af te vragen wat ik deze gemeente kon bijbrengen. Ik ben in Waterloo helemaal gesetteld, een maand geleden kocht ik er met mijn vriend (profvoetballer Guillaume François, red.) een huis. Op het vlak van sport denk ik dat ik in Waterloo nog het een en ander kan verwezenlijken. Sport voor alle leeftijden en alle niveaus: daar wil ik me voor inzetten. En als ik verkozen word, zal dat geen invloed hebben op mijn hockeycarrière. Ik wil minstens doorgaan tot Tokio 2020."