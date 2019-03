Red Panthers drawen tegen VS en delven onderspit in shoot-outs YP

30 maart 2019

09u46

Bron: Belga 0 Hockey De Belgische hockeyvrouwen (FIH 13) hebben afgelopen nacht op bezoek in de Verenigde Staten 1-1 gespeeld in de vierde partij in de Hockey Pro League. Na de reguliere speeltijd verloren de Red Panthers in Lancaster met 5-4 in de shoot-outs.

Alix Gerniers (5.) bezorgde België een vroege voorsprong, tot Danielle Grega (50.) gelijkstelde op strafcorner. Nadien bleven goals uit, waardoor shoot-outs volgden voor het bonuspunt. Hierin trok de thuisploeg na een nagelbijter aan het langste eind.

België begon het toernooi met een 2-0 nederlaag eind januari in Argentinië (FIH 4). Enkele dagen later wonnen de Belgen met 0-1 in Nieuw-Zeeland (FIH 6) en met 1-2 in Australië (FIH 3). Na het duel in de VS staan de Panthers op de vierde stek met zeven punten. Op 7 april zakt China (FIH 10) voor de volgende wedstrijd af naar Ukkel. Drie dagen nadien volgt, opnieuw in Ukkel, de thuispartij tegen de VS.

Wisten dat het niet makkelijk zou worden”, zegt bondscoach Thijssen na draw tegen VS

Bondscoach Niels Thijssen kon leven met het gelijkspel van de Red Panthers. “We wisten dat de Amerikaanse ploeg in vorm was en dat het niet makkelijk zou worden. Dat hebben we kunnen vaststellen op het terrein. Net als voor ons geldt voor hen dat de ploeg meer waard is dan zijn klassement. In november speelden we verschillende keren tegen de Amerikanen tijdens de stage hier in Lancaster. Maar vandaag stonden we tegenover hun beste speelsters. Je kan het niet vergelijken”, reageerde Thijssen, die wel vond dat zijn speelsters “meer hadden kunnen doen met de kansen die ze creëerden”.

Omdat de Belgen de shoot-outs verloren, grepen ze naast een bonuspunt. De Red Panthers staan met twee zeges, een draw en een nederlaag voorlopig vierde in het klassement. De volgende wedstrijden zijn twee duels voor eigen publiek in Ukkel. Op 7 april wacht China (FIH 10), drie dagen later de terugmatch tegen de VS.

“Zeven punten uit vier matchen is goed”, meent Thijssen. “Uit de match van vandaag kunnen we vertrouwen putten voor de twee wedstrijden op eigen bodem.”

Kapitein Jill Boon baalde na afloop. Zij vond dat de Panthers meer hadden moeten scoren. “We speelden een heel goed eerste kwart. Het tweede was iets minder maar ik vind dat we in het derde en vierde kwart hun doel echt bestookten. We hadden een of twee extra doelpunten moeten maken. Maar uiteindelijk werd het een gelijkspel en in shoot-outs is het altijd fifty-fifty.”