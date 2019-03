Red Panthers drawen tegen VS en delven onderspit in shoot-outs YP

30 maart 2019

09u46

Bron: Belga 0 Hockey De Belgische hockeyvrouwen (FIH 13) hebben afgelopen nacht op bezoek in de Verenigde Staten 1-1 gespeeld in de vierde partij in de Hockey Pro League. Na de reguliere speeltijd verloren de Red Panthers in Lancaster met 5-4 in de shoot-outs.

Alix Gerniers (5.) bezorgde België een vroege voorsprong, tot Danielle Grega (50.) gelijkstelde op strafcorner. Nadien bleven goals uit, waardoor shoot-outs volgden voor het bonuspunt. Hierin trok de thuisploeg na een nagelbijter aan het langste eind.

België begon het toernooi met een 2-0 nederlaag eind januari in Argentinië (FIH 4). Enkele dagen later wonnen de Belgen met 0-1 in Nieuw-Zeeland (FIH 6) en met 1-2 in Australië (FIH 3). Na het duel in de VS staan de Panthers op de vierde stek met zeven punten. Op 7 april zakt China (FIH 10) voor de volgende wedstrijd af naar Ukkel. Drie dagen nadien volgt, opnieuw in Ukkel, de thuispartij tegen de VS.

