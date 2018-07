Red Panthers boeken tegen zwak Japan eerste WK-zege sinds 1981 en stoten door naar barrages in Londen TLB

28 juli 2018

20u30

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische hockeyvrouwen blijven in de running op het WK in Londen. In hun derde en laatste groepsmatch wonnen de Red Panthers (FIH 13) met 6-3 van Japan (FIH 12). Ze vermeden zo een vroegtijdige exit.

Om nog kans te maken op de barrages, de ronde voor de kwartfinales, moest België winnen. Het team van coach Niels Thijssen had immers in groep D met 2-4 verloren van Nieuw-Zeeland (FIH 4), waarna een 0-0 gelijkspel volgde tegen Australië (FIH 5).

De vier groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales, de tweede en derde spelen barrages. De eindstand in groep D wordt later vanavond vastgelegd na de laatste wedstrijd tussen Australië en Nieuw-Zeeland. Dankzij de zege ontloopt België de vierde plaats (en de uitschakeling) en mag het naar de barrages (volgende dinsdag 30 juli).

De Red Panthers begonnen uitstekend aan de wedstrijd. Na zeven minuten opende Judith Vandermeiren de score na een penaltycorner. Tien minuten later verdubbelde Jill Boon de voorsprong. Ze werkte een center van Barbara Nelen in doel. In de 22e minuut kroop Boon in de rol van aangever, waarna Anne-Sophie Weyns de Belgen op 3-0 zette. Het was meteen ook de ruststand

Na de pauze ging België verder op het elan. Louise Versavel maakte er in de 33e minuut, weer na een actie van Boon, 4-0 van. Kort daarna kwam ook Japan op het scorebord, langs Akiko Kato, maar lang duurde de vreugde van de Aziaten niet. Louise Versavel (39., 47.) diepte met haar tweede en derde treffer van de avond de voorsprong van de Panthers verder uit. In de laatste tien minuten milderde Japan nog via Kana Nomura (50.) en Hazuki Nagai (57.) maar de Belgische zege kwam niet meer in gevaar.

De treffers in chronologische volgorde:

Ouverture du score de nos Red Panthers via @Ju_Vandermeiren !! On ne pouvait pas espérer une meilleure entame de match ! pic.twitter.com/i2qKl7FvmR VOOsport(@ VOOsport) link

@BELRedPanthers Brilliant #FIHGoal at the @Vitality_UK #HWC2018 in London! 👏

JPN v BEL @BELRedPanthers

Watch here 📺 https://t.co/Ng8PUTqYpA pic.twitter.com/WxgQ595TaB FIH(@ FIH_Hockey) link

@AshDhooghe21 Incredible #FIHSave at the @Vitality_UK #HWC2018 in London! 👏

JPN v BEL @BELRedPanthers

Watch here 📺 https://t.co/Ng8PUTqYpA pic.twitter.com/cgJbFxhg5v FIH(@ FIH_Hockey) link

@Alixgerniers Worldclass #FIHGoal at the @Vitality_UK #HWC2018 in London! 👏

JPN v BEL @BELRedPanthers

Watch here 📺 https://t.co/Ng8PUTqYpA pic.twitter.com/Yh0Z9rOygV FIH(@ FIH_Hockey) link