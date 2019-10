Red Panther Emma Puvrez: “We zijn er helemaal kapot van” Werner Thys

26 oktober 2019

15u04 0 De @BELRedPanthers grijpen naast het olympisch ticket... 😓❌ pic.twitter.com/AldBrfCmfW Play Sports(@ playsports) link Hockey Voor heel wat Red Panthers was het lastig om hun verhaal te vertellen na de geweldige opdoffer en het missen van een tweede Olympische Spelen op rij. Emma Puvrez vond wel de moed om te reageren. Zij gaf toe dat het vandaag een stuk minder vlot liep in vergelijking met de wedstrijd van gisteren.

“Neen, het was helemaal niet de opdracht van de coach om achteruit te kruipen en onze voorsprong van twee doelpunten op die manier te verdedigen”, zegt Puvrez. “Het was de bedoeling om te spelen zoals vrijdag en de wedstrijd te winnen. We wisten wel dat de Chinese meisjes meer druk gingen zetten. Ze speelden ook een stuk agressiever. We hadden het moeilijk en vonden niet de juiste oplossingen.”

Toch leken de Panthers zich verdedigend naar Tokio te knokken. Tot die fatale laatste vijf minuten. “Veel kan ik er nog niet over vertellen, het ging allemaal zo snel”, zegt Puvrez. “Na dat eerste doelpunt was er eigenlijk nog niets aan de hand, maar onbewust kan het wel zijn dat er angst en paniek in de ploeg sloop. Dat is menselijk.”

Vervolgens moesten de Panthers met een mokerslag richting shoot-outs. Puvrez: “De ploeg die de reguliere speeltijd het best afsluit, heeft altijd een mentaal voordeel in de shoot-outs. Toch had ik er nog vertrouwen in. De klap is verschrikkelijk als je dan ook nog eens in ‘sudden death’ verliest.”

Puvrez maakte ook de immense ontgoocheling na Brasschaat 2015 mee, maar dit komt voor de speelster van Antwerp nog veel harder aan. “Ja, het gevoel is anders”, zegt ze. “Toen was ik nog maar achttien jaar en stond ik aan de start van mijn hockeycarrière. De laatste vier jaar heb ik toch heel veel opgegeven om die Olympische Spelen van Tokio te halen. Hier ben ik helemaal kapot van. Alle speelsters reageren nu op hun manier. De ontgoocheling is groot, maar ik kan er wel over praten.”

“Wat er net op de meeting werd gezegd ? Dat we een mindere match speelden in vergelijking met vrijdag heeft de coach niet aangehaald. Dat weten we zelf ook wel. Hij zei dat hij trots was met de evolutie die we de laatste jaren maakten. We hebben er ook alles aan gedaan om als team te groeien.”

Voor Puvrez is het nog te vroeg om vandaag reeds over de toekomst van het Belgische vrouwenhockey te spreken. “De klap is groot, alles moet nu even bezinken. Voor heel wat meisjes is het nog niet einde verhaal, voor anderen was Tokio 2020 wellicht het laatste doel. In januari staat de Pro League 2020 reeds voor de deur. Afwachten hoe we dat gaan aanpakken.”