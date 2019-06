Red Lions zetten Nederland opzij en staan in finale Hockey Pro League DMM

28 juni 2019

21u46 6 Hockey De Red Lions staan in de finale van de Hockey Pro League. Onze nationale hockeymannen haalden het in de halve finale met 3-1 van Nederland. In de finale wacht Australië.

Nederland was eerder deze maand nog twee keer te sterk voor België in de groepsfase: 0-4 in Antwerpen en 4-3 in Den Bosch. In het Wagener Stadion kon Oranje de nummer één van de wereldranglijst niet opnieuw verrassen.

De Red Lions serveerden meteen een hoog tempo. De twee ploegen schuwden de fysieke kracht bepaald niet in de persoonlijke duels. Bij een botsing met een tegenstander raakte Nederlander Jorrit Croon in het eerste kwart geblesseerd aan zijn bovenlichaam. Kermend van pijn ging hij naar de kant. Voor nader onderzoek werd Croon naderhand naar het ziekenhuis gebracht.

Kort daarna gingen Jeroen Hertzberger en Alexander Hendrickx met elkaar in de clinch. Beide spelers kregen een gele kaart en moesten tien minuten toekijken vanaf het strafbankje. België kwam in de 18dee minuut op voorsprong door een treffer van Tanguy Cosyns, die doelman Pirmin Blaak van dichtbij klopte. Acht minuten later bracht Jelle Galema Nederland op gelijke hoogte na voorbereidend werd van Jip Janssen.

Na de rust drong Oranje sterk aan, maar de Lions overleefden. Een serie strafcorners leverde geen doelpunt op, waarna Tom Boon met een technisch hoogstandje voor 1-2 zorgde. Hendrickx besliste het pittige duel uit de vierde Belgische strafcorner: 1-3.