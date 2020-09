Red Lions winnen vlot van Duitsland, Red Panthers delven het onderspit Redactie

22 september 2020

21u40 0 Hockey De Belgische hockeyvrouwen (FIH 11) hebben in de FIH Pro League hun eerste van twee duels in en tegen Duitsland (FIH 4) verloren. De Red Panthers gingen in Düsseldorf met 2-0 onderuit.

In de eerste twee quarters werd er niet gescoord zodat beide teams met een 0-0 ruststand mochten gaan rusten. Elena Sotgiu, vervangster van Aisling D'Hooghe (zwangerschapsverlof), toonde zich met enkele reddingen.

Kort na de herneming, in de zesde minuut van het derde kwart, opende Naomi Heyn de score voor Duitsland. Bij het begin van het slotkwart verdubbelde Lena Micheel de voorsprong van de Duitsers. Doelvrouw Elodie Picard, die Sotgiu was komen vervangen, ging daarbij niet vrijuit.

De zege van Duitsland was verdiend. Met twaalf schoten binnen het kader, deden die Danas veel beter dan de Panthers (twee schoten). Ook het balbezit was duidelijk voor de thuisploeg (65 procent). Morgen om 15u30 staan beide landen op dezelfde locatie opnieuw tegenover elkaar.

Voor het team van Niels Thijssen was het de vijfde wedstrijd in de landencompetitie, de eerste sinds begin februari. De Red Panthers speelden al twee keer in Australië (3-3 (4-2 pen.) en 1-1 (1-3 pen.)) en Nieuw-Zeeland (1-2 en 4-1). Voor Duitsland, dat wordt gecoacht door oud-international Xavier Reckinger, was het pas de eerste wedstrijd. In het klassement blijft België vijfde (op negen landen) met 6 punten. Argentinië leidt met 17 punten (acht matchen) voor Nederland met 15 punten (vijf matchen).

Red Lions winnen wel

De Belgische hockeymannen (FIH 1) hebben de draad van de FIH Pro League weer opgepikt met een zege in en tegen Duitsland (FIH 6). De wereld- en Europees kampioen boekte in Düsseldorf een ruime 1-6-overwinning.

Vier minuten voor het einde van het tweede quarter kwam België op voorsprong. Gauthier Boccard rondde een knappe loopactie af met een gekruist schot. Het bleek meteen ook de ruststand.

In het begin van het derde kwart diepten de bezoekers de marge verder uit via Alexander Hendrickx, met een strafcorner, William Ghislain, met zijn eerste doelpunt voor de Red Lions, en Nico De Kerpel. Lukas Windfeder milderde met een strafcorner tot 1-4.

Tijdens het vierde en laatste kwart zetten Antoine Kina en opnieuw Hendrickx (na een strafcorner) de 1-6 eindstand op het bord.

Voor de Red Lions was het hun zevende wedstrijd in de Pro League, de eerste sinds begin februari. Ze kwamen eerder in actie in Australië (2-2 (2-4 pen.) en 2-4), Nieuw-Zeeland (2-6 en 1-3) en India (2-1 en 2-3). Morgen spelen België en Duitsland nog een tweede keer tegen elkaar in Düsseldorf.

In het klassement verstevigen de Lions hun eerste plaats.