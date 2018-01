Red Lions winnen vierlandentoernooi in Nieuw-Zeeland Redactie

28 januari 2018

11u23

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische hockeymannen hebben het vierlandentoernooi in Nieuw-Zeeland op hun naam geschreven. De Red Lions (FIH 3) versloegen in de finale India (FIH 6) na shootouts met 3-0. Na de reguliere speeltijd stond het 4-4.

Het team van coach Shane McLeod maakte in de finale vier keer een achterstand goed, via respectievelijk Tanguy Cosyns, Cédric Charlier, Amaury Keusters en Felix Denayer.

In de shootouts miste Victor Wegnez de eerste poging maar Denayer, Florent Van Aubel en Arthur Van Doren troffen wel raak. De Belgische goalie Vincent Vanasch redde dan weer alle pogingen van India.

België nam zo revanche voor de nipte 5-4 nederlaag tegen India in de groepsfase.

In de kleine finale was Japan (FIH 16) na shootouts te sterk voor gastland Nieuw-Zeeland (FIH 9).

Meer Sport Red Panthers spelen gelijk tegen Argentinië in tweede oefenduel

De Belgische hockeyvrouwen hebben in hun tweede vriendschappelijke wedstrijd tegen Argentinië in Buenos Aires 3-3 (rust: 1-1) gelijkgespeeld.

Stéphanie Vanden Borre, Anne-Sophie Weyns en Pauline Leclef troffen raak voor het team van coach Niels Thijssen. Drie keer moesten de Red Panthers een achterstand ophalen.

België (FIH 13) oefent in totaal zes keer tegen Argentinië (FIH 3). Donderdag won de Argentijnen met 5-2, zondagavond staat de derde partij op het programma.

