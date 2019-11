Red Lions winnen Nationale Trofee voor Sportverdienste LPB

07 november 2019

12u15 2

De Belgische hockeymannen zijn op het Brusselse stadhuis door de jury aangeduid als laureaat voor de Nationale Trofee voor Sportverdienste. De Red Lions, die zich deze zomer tot Europees kampioen kroonden en vorig jaar al de wereldtitel pakten, mochten de trofee in 1959 al eens ophalen. Normaal kan een team de prestigieuze prijs maar één keer winnen maar als het om verschillende generaties gaat, dan is het wel toegestaan. Op de erelijst volgen de Red Lions turnster Nina Derwael (2018) en tennisser David Goffin (2017) op.

De jury, samengesteld uit ex-kampioenen en prominenten uit de Belgische sport, hield er rekening mee dat het WK-goud van de Lions er vorig jaar pas nà de toekenning van de Nationale Trofee is gekomen. Hun wereldtitel telde dus ook mee. In 2016 schitterden de hockeyploeg ook al met olympisch zilver maar door het olympisch goud van Nafi Thiam dat jaar, werd de zevenkampster tot laureate uitgeroepen. Dit jaar haalden de Lions het onder meer van basketbalspeelster Emma Meesseman (won de WNBA met Washington en de Euroleague met Ekaterinburg), het nationale jumpingteam (Europees goud) en wielrenners Victor Campenaerts (werelduurrecord) en Remco Evenepoel (Europees en vice-wereldkampioen tijdrijden).

“De jury was unaniem in zijn keuze,” zei Brussels burgemeester Philippe Close (PS). “De nationale hockeyploeg kan een schitterend palmares voorleggen en is een voorbeeld voor de teamsporten. Ze draagden het imago van België wereldwijd uit. Ze verschenen vorig jaar al eens op het balkon hier op de Grote Markt, we kijken ernaar uit om hen over een maand terug te ontvangen.”

Op woensdag 18 december wordt de prijs uitgereikt in het Brusselse stadhuis.