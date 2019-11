Red Lions winnen Nationale Trofee voor Sportverdienste LPB

07 november 2019

De Belgische hockeymannen hebben op het Brusselse stadhuis de Nationale Trofee voor Sportverdienste gekregen. De Red Lions, die zich deze zomer tot Europees kampioen kroonden en eind vorig jaar de wereldtitel pakten, winnen de trofee na 1959 voor de tweede maal. Het reglement staat dat toe omdat het om twee verschillende generaties gaat in een ploegsport.

De Nationale Trofee voor Sportverdienste bekroont sinds 1928 een Belgische sporter of sportploeg die zich in het voorbije jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. De prestigieuze onderscheiding kan maar één keer in een carrière worden gewonnen voor individuele sporters. Een jury van (oud)sportkampioenen kiest de laureaat.

Vorig jaar ging de trofee naar turnster Nina Derwael. In 2017 won tennisser David Goffin.