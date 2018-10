Red Lions winnen met 2-3 van Groot-Brittannië in oefenwedstrijd Redactie

02 oktober 2018

17u05 0 Meer Sport De Belgische hockeymannen hebben in Londen Groot-Brittannië met 2-3 verslagen in een oefenduel ter voorbereiding van het WK in India.

Na het Britse openingsdoelpunt van Condon (10.) volgden Belgische treffers van Charlier (11.) en Boon (44.). Griffiths (57.) kon opnieuw gelijkmaken voor Groot-Brittannië, maar Van Aubel bezorgde de Belgen (59.) in de slotseconden alsnog de zege.

Woensdag om 20u30 Belgische tijd nemen de Red Lions het nog een tweede keer op tegen de Britten. In november, vlak voor het afreizen naar Azië, staan in Evere nog drie oefenwedstrijden op het programma: tegen Ierland (FIH 10) op zaterdag 10 november (14u), tegen Nederland (FIH 4) op zondag 11 november (15u), en tegen Frankrijk (FIH 20) op woensdag 14 november (20u).

De Red Lions, derde op de wereldranking, nemen tussen 28 november en 16 december deel aan het WK hockey. Dat vindt plaats in Bhubaneswar. België komt samen met gastland India (FIH 5), Zuid-Afrika (FIH 15) en Canada (FIH 11) uit in groep C.