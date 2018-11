Red Lions willen wereldkampioen worden in Bhubaneswar: “Beste ploeg die we ooit gehad hebben” TLB/Belga

21 november 2018

12u37 0 Meer Sport De Belgische hockeymannen zijn naar India vertrokken, waar over een week het WK hockey van start gaat. Na iets meer dan negen uur vliegen landt de Belgische delegatie in Mumbai, waar ze drie dagen zullen verblijven, alvorens te vertrekken naar Bhubaneswar, waar het WK plaatsvindt van 28 november tot 16 december. Vice-olympisch kampioen België behoort tot één van de favorieten voor de wereldtitel, naast titelhouder Australië, olympisch kampioen Argentinië en Europees kampioen Nederland.

De Red Lions, ingedeeld in groep C, krijgen de eer woensdag 28 november het WK af te trappen tegen Canada (FIH-11). Daarna volgen wedstijden tegen thuisland India (FIH-5) en Zuid-Afrika (FIH-15). Aan het WK nemen zestien landen deel, verdeeld in vier groepen van vier. Elke groepswinnaar stoot direct door naar de kwartfinales, nummers 2 en 3 spelen barragewedstrijden voor een plek bij de laatste acht. Zaterdag 15 december worden de halve finales betwist, alvorens het WK zijn apotheose bereikt met de finale zondag 16 december.

Wereldkampioen worden kan de Belgische hockeymannen meer opleveren dan enkel eeuwige roem. Zo beloofde oud-speler Rene Pirlot, specialist 'Risk Management' bij de Belgische hockeybond (KBHB), het team een premie van maar liefst 100.000 euro indien ze erin slagen de titel binnen te halen. "We staan allemaal achter jullie. Daarom verzekeren we jullie een premie van 100.000 euro in het geval van een overwinning in de finale.", zo meldde Pirlot via zijn verzekeringskantoor Tolrip.

Secretaris-generaal Serge Pilet van de KBHB loopt nog niet te hard van stapel. "Voor we de finale bereiken, moeten we eerst onze poule en de kwartfinales overleven. De loting is ons niet gunstig geweest met thuisland India in de groepsfase en een eventuele confrontatie tegen toplanden Nederland of Duitsland in de kwartfinales. De halve finales niet bereiken kan de verdere ontwikkeling van het team schaden", waarschuwt Pilet.

Daarnaast kijkt de secretaris-generaal ook al naar de toekomst. "Het Europees kampioenschap volgend jaar in Antwerpen zal enorm belangrijk worden. Een Europese titel betekent dat we automatisch geplaatst zijn voor de Olympische spelen 2020 in Tokyo", bevestigt Pilet.

Felix Denayer: “Dit is de beste ploeg die we ooit gehad hebben”

Felix Denayer, sinds zijn 17e bij het nationale hockeyteam, wordt ondanks het feit dat hij nog maar 28 jaar oud is, beschouwd als één van de veteranen van de Red Lions. Met John-John Dohmen (30 jaar/366 caps), aanvoerder Thomas Briels (31/308) en Cédric Charlier (30/283) behoort de Antwerpenaar tot diegenen die overblijven van het team dat deelnam aan de Spelen van 2008 in Peking, het eerste grote avontuur deze eeuw voor het Belgische hockey.

“Dit is duidelijk de beste ploeg die we ooit gehad hebben”, stelt de spelmaker van de Red Lions, die zijn ambitie niet onder stoelen of banken steekt in aanloop naar het komende WK in India.

Op de Spelen van Peking was België onder bondscoach Adam Commens (momenteel High Performance Manager bij de federatie, nvdr.) er voor het eerst in 32 jaar opnieuw bij op de belangrijkste mondiale afspraak in de discipline. Sindsdien tekenden de Red Lions telkens present op de Spelen en klommen Denayer en zijn teammaats op naar de hoogste regionen van de wereldranking. Met uitzondering van het WK 2010, vielen ze niet meer weg uit de top acht van de wereld. Momenteel is België derde op de FIH-ranking, achter Australië en Argentinië.

“Onze huidige ploeg is een goede mix van ervaring en jonge talenten”, vertelt Arthur Van Doren, begin 2018 uitgeroepen tot beste hockeyer ter wereld. Behalve de vier ervaren rotten van Peking kan bondscoach Shane McLeod rekenen op een gouden generatie, met spelers die zich in de jeugdcategorieën verschillende keren tot Europees kampioen kroonden. Naast Van Doren, Alexander Hendrickx, Emmanuel Stockbroekx en Nicolas De Kerpel - de jongsten die bij de jeugd schitterden - kunnen ook Simon Gougnard, Loïck Luypaert, Gauthier Boccard en Florent Van Aubel trots zijn op één of meerdere continentale titels.

‘Rookies’ Arthur de Sloover (21) en Victor Wegnez (22) maakten al kennis met de World League en het voorbije EK in Amsterdam. Achterin kunnen de Red Lions op Vincent Vanasch rekenen, verkozen tot beste doelman van de wereld in 2017. Loic Van Doren, broer van Arthur, is reservedoelman en bewees al dat hij de Brusselse keeper waardig kan opvolgen.

Tot slot zijn er nog enkele onbekende factoren. Zo verstoorde een knieblessure de voorbereiding van Sébastien Dockier. Verder kan de voeding in India delicaat zijn en valt het af te wachten hoe de groep zal reageren op drie weken afgezonderd samenleven.