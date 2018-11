Red Lions voor leidersplaats in heksenketel tegen gastland op WK hockey: “Als we scoren wordt het muisstil” Werner Thys

30 november 2018

08u40 0 Meer Sport Zondag spelen de Red Lions in een uitverkocht huis hun tweede pouleduel op het WK tegen gastland India. Gezien het doelsaldo lijkt winnen een must om eerste te eindigen in de poule. De Belgen zullen vooral het enthousiasme van de 15.000 knotsgekke Indische fans moeten trotseren.

Het wordt de derde keer in vier jaar tijd dat de Indiërs en de Belgen in het Kalinga Stadium van Bhubaneswar tegenover elkaar staan. In 2014, tijdens de kwartfinale van de Champions Trophy, verloren de Lions met 4-2 en vorig jaar werd het in de kwartfinale van de World League een 3-3-gelijkspel. De Indiërs gingen vervolgens wel door na het nemen van shoot-outs.

“India in eigen land bekampen of elders: het maakt een wereld van verschil”, meent Florent Van Aubel. “Die Indische toeschouwers houden geweldig van het spelletje en de spelers geraken helemaal opgezweept. Als een Indiër aan de bal komt, worden de toeschouwers gek. Ze blijven wel zeer sportief, de opponent wordt nooit uitgefloten. En als de tegenstrever scoort, dan kun je een speld horen vallen. Het wordt dan muisstil in het stadion. Het blijft uniek om zo’n wedstrijden mee te maken.”

Ook Loïck Luypaert is gelukkig om India in de poulefase van het WK te ontmoeten. “Dit zijn de matchen waar je het voor doet”, aldus de Belgische strafcornerspecialist. “In onze sport gebeurt het niet vaak dat je de kans krijgt om een wedstrijd in deze omstandigheden te spelen. Hoe we het zondag best aanpakken? Het is vooral belangrijk om rustig te blijven en te proberen zo snel mogelijk het enthousiasme van spelers én publiek te temperen.”

Trainen met luidsprekers

Om gewend te geraken aan de matchsituatie trainen de Indiërs soms met luidsprekers aan de kant. “Daar doen we niet aan mee, dat lijkt me meer een mediastunt”, lacht Luypaert. “Tijdens wedstrijden in en tegen India is het inderdaad zeer moeilijk om onderling te communiceren. Maar met handgebaren redden we ons wel.”

Dat de Belgen qua doelsaldo in het krijt staan tegenover de Indiërs verontrust Luypaert niet. “We moeten gewoon tevreden zijn dat we die eerste wedstrijd tegen Canada wonnen. We hadden inderdaad meer kunnen scoren, maar we speelden wel een degelijke wedstrijd. Op een WK moet het niet altijd supermooi zijn, alleen het resultaat telt. Dat is straks tegen India opnieuw het geval.”