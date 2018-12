Red Lions voor laatste groepsmatch: "Denken niet echt meer aan eerste plaats" Redactie

07 december 2018

15u20 0 Meer Sport De Red Lions nemen het morgen in hun laatste groepsmatch op het WK hockey op tegen Zuid-Afrika. De Belgische mannen tellen net als India 4 punten in groep C, maar doordat hun doelsaldo (+5 tegenover +1) minder goed is in vergelijking met het gastland staan ze op de tweede plaats. Hoogstwaarschijnlijk volgt er dinsdag een barragewedstrijd voor de Lions, vooraleer de kwartfinales zich aandienen.

De groepswinnaar stoot direct door naar de kwartfinales, de nummers twee en drie spelen barragewedstrijden voor een plek bij de laatste acht. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat India, dat morgen na de Red Lions aan de bak moet, zijn gunstiger doelsaldo alsnog zal kwijtspelen tegen Canada.

"Eerlijk gezegd denken we in het team niet echt meer aan de eerste plaats", geeft Nicolas De Kerpel toe. "We hebben zelfs niet gepraat over het aantal doelpunten dat we moeten maken om India voorbij te steken. We willen deze groepsfase gewoon beëindigen met een goed collectief gevoel."

De Kerpel zal op bepaalde momenten in de wedstrijd meer achterin moeten postvatten, na het forfait van de geblesseerde Manu Stockbroekx. "Ik ben polyvalent. Gezien het mogelijk uitvallen van spelers door ziekte of blessures, is dat één van de redenen waarom Shane McLeod me heeft geselecteerd", aldus De Kerpel, enkele uren voor de laatste trainingssessie van de week.

Op het trainingsveld verscheen ook Augustin Meurmans, pas enkele uren in India. Hij vernam meteen dat hij in de groep van 18 Lions wordt opgenomen na het forfait van John-John Dohmen, die wegens een longontsteking niet meer in actie zal komen op dit WK. Morgen zit Meurmans op de bank, McLeod zal normaal gezien nog geen beroep op hem doen en hem wat aanpassingstijd gunnen. Dat was ook het geval bij Antoine Kina, een andere reserve die alsnog werd opgetrommeld. "Ik had echt nood aan die vijf dagen", stelt Kina. "Fysiek had ik het lastig in het begin, ik had zware benen en ook het ademen verliep moeilijk bij inspanningen."

De forfaits van Stockbroekx en Dohmen openen perspectieven voor de jongeren. "Het is een klap, maar zo kunnen Antoine en Guus zich tonen en kan Victor Wegnez meer verantwoordelijkheid op zich nemen op het middenveld", beweert Cédric Charlier, bij de Red Lions één van de anciens met 285 caps. "Het collectieve aspect zal morgen belangrijk zijn om te blijven groeien. Een ander doel is ook de aanvallers maximaal te laten scoren. Daar hebben we nood aan en dat heeft ook een impact op het vertrouwen voor de komende matchen", besluit de Brusselaar.