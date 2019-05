Red Lions verstevigen leidersplaats in Hockey Pro League - Red Panthers winnen van olympisch kampioen XC

30 mei 2019

18u26

Bron: Belga 0 Hockey De Belgische hockeymannen (FIH 1) hebben gewonnen van Groot-Brittannië (FIH 7) in hun zevende wedstrijd van de Pro League. Elf dagen na hun 0-4-zege in Londen haalden de Red Lions het voor eigen publiek in Antwerpen met 4-2.

Cédric Charlier zette België na een penalty corner in de negende minuut op voorsprong. Tom Boon (15.), Cédric Charlier (19.) en Alexander Hendrickx (20., pc) diepten de score daarna verder uit. De thuisploeg mocht zo met 4-0 gaan rusten.

Na de pauze zette Phil Roper (38.) de Britten op het scorebord. In het vierde kwart werd het nog 4-2 langs Luke Taylor (42., pc) maar dichter kwamen de bezoekers niet meer.

België (vijf zeges, twee draws) verstevigt dankzij de zege zijn eerste plaats in de Pro League voor Australië en Nederland.

Zondag spelen de Lions gastheer voor Duitsland, volgende week zaterdag (8 juni) wacht in Antwerpen de derby der Lage Landen met Nederland. Een dag later staan de twee landen tegenover elkaar in 's-Hertogenbosch. De Belgen spelen daarna ook nog in Krefeld tegen Duitsland (12 juni) en thuis tegen Nieuw-Zeeland (16 juni), Australië (19 juni) en Argentinië (23 juni). Een plaats in de top vier levert een ticket op voor de finaleronde in Amsterdam eind juni.

Red Panthers opnieuw derde na 4-1 zege tegen Groot-Brittannië

De Red Panthers (FIH-13) hebben in Antwerpen in hun negende wedstrijd in de Hockey Pro League met 4-1 gewonnen van olympisch kampioen Groot-Brittannië (FIH-2). Bij de rust stonden de Belgen 2-0 voor. Dankzij de zege klimmen ze opnieuw naar de derde plaats op.

België kwam op voorsprong langs Pauline Leclef (7. pc) en Judith Vandermeiren (15. pc). Anne-Sophie Weyns (38.) maakte er 3-0 van. In het vierde kwart scoorde Sarah Robertson (51e) voor de Britten. Dat bleek slecht een eerredder, want amper een minuut later herstelde Barbara Nelen (52e) de driepuntenkloof.

Voor het team van bondscoach Niels Thijssen was het de vijfde zege in de Pro League. België speelde ook al twee keer gelijk en verloor twee keer. In het klassement wippen de Belgen over Australië naar de derde plaats, achter leider Nederland en Argentinië. De top vier speelt in juni de Final Four in Amsterdam.

De Panthers mogen nu nog twee thuiswedstrijden afwerken, tegen Duitsland (zondag 2 juni) en Nederland (zaterdag 8 juni). Daarna wachten verplaatsingen naar Nederland (9 juni) en Duitsland (12 juni) om vervolgens af te sluiten met thuiswedstrijden, opnieuw in Wilrijk, tegen Nieuw-Zeeland (16 juni), Australië (19 juni) en Argentinië (23 juni).

