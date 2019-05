Red Lions verstevigen leidersplaats in Hockey Pro League na thuiszege tegen Groot-Brittannië XC

30 mei 2019

15u38

Bron: Belga 0 Hockey De Belgische hockeymannen (FIH 1) hebben gewonnen van Groot-Brittannië (FIH 7) in hun zevende wedstrijd van de Pro League. Elf dagen na hun 0-4-zege in Londen haalden de Red Lions het voor eigen publiek in Antwerpen met 4-2.

Cédric Charlier zette België na een penalty corner in de negende minuut op voorsprong. Tom Boon (15.), Cédric Charlier (19.) en Alexander Hendrickx (20., pc) diepten de score daarna verder uit. De thuisploeg mocht zo met 4-0 gaan rusten.

Na de pauze zette Phil Roper (38.) de Britten op het scorebord. In het vierde kwart werd het nog 4-2 langs Luke Taylor (42., pc) maar dichter kwamen de bezoekers niet meer.

België (vijf zeges, twee draws) verstevigt dankzij de zege zijn eerste plaats in de Pro League voor Australië en Nederland.

Zondag spelen de Lions gastheer voor Duitsland, volgende week zaterdag (8 juni) wacht in Antwerpen de derby der Lage Landen met Nederland. Een dag later staan de twee landen tegenover elkaar in 's-Hertogenbosch. De Belgen spelen daarna ook nog in Krefeld tegen Duitsland (12 juni) en thuis tegen Nieuw-Zeeland (16 juni), Australië (19 juni) en Argentinië (23 juni). Een plaats in de top vier levert een ticket op voor de finaleronde in Amsterdam eind juni.