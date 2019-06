Red Lions verslaan Argentinië met 4-1, Red Panthers verliezen DMM

23 juni 2019

17u58

Bron: Belga 2 Hockey De Belgische hockeymannen (FIH 1) hebben in Antwerpen met 4-1 gewonnen van olympisch kampioen Argentinië (FIH 4. De Red Lions deden dat in het kader van de slotspeeldag van de groepsfase in de Hockey Pro League. Door de winst eindigen ze op de tweede plaats. In de Final Four nemen ze het komende vrijdag op tegen nummer drie Nederland.

Enkel als de Argentijnen een overwinning met elf doelpunten verschil boekten, konden ze nog over België wippen. ‘Los Leones’ keken al in de eerste minuut tegen een achterstand aan tegen de regerende wereldkampioen. Cédric Charlier opende de score. Daarna scoorden Maxime Plennevaux, nog eens Charlier en Felix Denayer voor de Belgen. Ignacio Ortiz milderde voor de bezoekers.

Met 32 punten uit 14 wedstrijden is Australië groepswinnaar. Daarna volgen België (28 ptn) en Nederland (23). In de Final Four, volgende week in Amstelveen, neemt Australië het op tegen ofwel Argentinië - momenteel vierde met 22 punten - ofwel Groot-Brittannië (19), dat later op de avond nog tegen Nieuw-Zeeland speelt.

Red Panthers eindigen met 1-2 nederlaag tegen Argentinië

De Red Panthers (FIH-13) hebben sloten hun campagne in de Hockey Pro League af met een 1-2 nederlaag tegen Argentinië (FIH-4). Bij de rust stonden onze landgenotes 0-2 in het krijt. Stephanie Vanden Borre redde de eer in de slotseconden van de partij.

Na zes zeges, twee gelijke spelen en acht nederlagen zijn de Belgen voorlopig vijfde in de stand en missen ze dus maar net de finaleronde. Ze kunnen wel nog bijgehaald worden door Nieuw-Zeeland (FIH-6), dat vanavond nog tegen Groot-Brittannië (FIH-2) aantreedt. In de halve finales van de Final Four neemt gastland Nederland (FIH-1) het donderdag in Amstelveen op tegen Duitsland (FIH-5) en geeft Argentinië Australië (FIH-3) partij.