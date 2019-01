Red Lions verslaan Argentinië in Hockey Pro League, Tom Boon twee keer aan het kanon in Cordoba Redactie

26 januari 2019

23u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport De Belgische hockeymannen hebben hun tweede duel in de Hockey Pro League gewonnen. De Red Lions haalden het in Cordoba met 2-4 van Olympisch kampioen Argentinië. De Belgische doelpunten kwamen op naam van Boon (2X), Boccard en Wegnez .

De Red Lions begonnen goed tegen de “Leones”, die verzwakt aan de aftrap verschenen na onder meer het internationale pensioen van middenvelder Lucas Rossi. Het Argentijnse team wordt verscheurd door interne strubbelingen. Tekenend is de exit van één van de beste slepers ter wereld, Gonzalo Peillat, na een dispuut met coach German Orozco.

De jongste twee officiële duels tussen de Belgen en de pan-Amerikaanse kampioenen draaiden uit op een gelijkspel (1-1). En ook bij de pauze in Cordoba stond die stand op het scorebord. Op aangeven van Florent Aubel had Tom Boon de Red Lions op voorsprong gebracht, maar na tussenkomst van de videoref konden de Argentijnen op gelijke hoogte klimmen nadat bleek dat een afstandsschot nog gedevieerd werd.

Na de pauze was het aanvankelijk wachten op grote kansen. De eerste opwinding van het derde kwart kwam er toen de Red Lions een strafcorner kregen. Alexander Hendrickx was het eindstation en de specialist trof de buitenkant van de paal. Brute pech. Maar uitstel bleek geen afstel. Met nog ruim een minuut op de klok kon Gauthier Boccard na een flukse counter de bal in twee tijden in het Argentijnse doel werken. En daar bleef het zelfs niet bij, want vlak voor het einde van het derde kwart kon Victor Wegnez ook de 1-3 nog in doel verlengen.

De Red Lions leken hun schaapjes op het droge te hebben en dat was helemaal het geval toen Tom Boon met nog ruim tien minuten op de klok zijn tweede van de avond in doel kon verlengen. Via Martinez werd het snel daarna 2-4, maar verder kwamen de Argentijnen niet meer. De eerste drie punten zijn zo binnen voor de Red Lions, die de Hockey Pro League na de zege van vanavond aanvoeren.

In totaal nemen negen landen deel aan deze eerste editie van de Hockey Pro League. De selectie van bondscoach Shane McLeod speelt zijn volgende wedstrijd komende vrijdag in Auckland tegen Nieuw-Zeeland. Twee dagen later volgt in Melbourne een duel met Australië. Vervolgens ligt de competitie voor België stil tot april.

Eerder op de avond begonnen de Belgische hockeyvrouwen in Cordoba met een 2-0 nederlaag tegen de Argentijnen aan hun campagne in de Pro League.