Red Lions vernederen Duitsland tot op het bot, Red Panthers de boot in

GVS

12 juni 2019

23u03

Bron: Belga 0 Hockey De Belgische hockeymannen hebben hun elfde wedstrijd in de Hockey Pro League met ongeziene cijfers gewonnen. De Red Lions, wereldkampioen en nummer één op de ranking, hakten in Krefeld Duitsland (FIH 6) volledig in de pan en haalden het met 0-8.

Alexander Hendrickx (20.) opende op strafcorner de score, waarna Sebastien Dockier (22.) verdubbelde. Toen diezelfde Dockier (30.) er even nadien 0-3 van maakte, was de partij gespeeld. Hendrickx (45.) diepte met een nieuwe strafcorner uit tot 0-4. Tom Boon (52., strafcorner), Cédric Charlier (53. en 55.) en Victor Wegnez (55.) maakten nadien de vernedering ongezien voor de thuisploeg.

België staat in de stand op de tweede plaats met 22 punten. Australië voert de lijst aan met een punt meer en een partij minder. Nu wachten voor de Lions nog thuismatchen tegen Nieuw-Zeeland (FIH 8, 16 juni), Australië (FIH 2, 19 juni) en Argentinië (FIH 4, 23 juni). Een plaats in de top vier levert een ticket voor de finaleronde van de Pro League in Amstelveen op.

Panthers verliezen van Duitsland

De Belgische hockeyvrouwen hebben hun dertiende wedstrijd in de Hockey Pro League nipt verloren. Op bezoek bij Duitsland (FIH 5) gingen de Red Panthers (FIH 13) in Krefeld met 2-1 de boot in. Een plek in de Final Four wordt voor de Belgen bijzonder lastig.

Ambre Ballenghien (4.) bracht de Belgen vroeg voor op strafcorner. De Panthers hielden lang stand, maar zagen Lorenz (51.) toch de 1-1 netten. Duitsland putte hieruit vertrouwen, en Maertens (56.) draaide nadien de rollen helemaal om.

Voor de ploeg van bondscoach Niels Thijssen was het de zesde nederlaag in de Hockey Pro League. In het klassement blijven de Panthers wel vijfde (18 ptn). De top vier plaatst zich voor de Final Four eind juni in Amstelveen. Duitsland (26 ptn), op de vierde stek, heeft een aanzienlijke voorsprong op de Belgen. Over de Duitsers springen lijkt, met nog drie partijen te gaan, alleen op papier nog mogelijk.

Er volgen voor België nog duels thuis tegen Nieuw-Zeeland (FIH 6, 16 juni), Australië (FIH 3, 19 juni) en Argentinië (FIH 4, 23 juni).