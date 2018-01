Red Lions verliezen spektakelstuk tegen India op vierlandentoernooi in Hamilton Redactie

25 januari 2018

13u44

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische hockeymannen (FIH 3) hebben vandaag hun tweede wedstrijd verloren op het vierlandentoernooi in het Gallagher Hockey Centre in het Nieuw-Zeelandse Hamilton. India (FIH 6) was met 5-4 (rust: 1-1) te sterk.

Beide teams bleven heel de partij aan elkaar gewaagd en hielden elkaar tot 4-4 in evenwicht. De winnende treffer van India viel pas in minuut 59. Voor België troffen John-John Dohmen (17.), Felix Denayer (37.), Alexander Hendrickx (45.) en Tom Boon (56.) raak.

In de andere partij klopte Nieuw-Zeeland (FIH 9) Japan (FIH 16) met 6-2. De Lions, die woensdag in hun eerste match Japan met 2-1 klopten, ontmoeten zaterdag Nieuw-Zeeland.

De Red Lions bereiden zich in Nieuw-Zeeland voor op de rest van 2018, dat in december afgesloten wordt met het WK in het Indiase Bhubaneswar.