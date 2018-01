Red Lions verliezen openingsduel vierlandentoernooi met 4-5 van Nieuw-Zeeland Redactie

Bron: Belga

De Red Lions (FIH 3) hebben hun openingswedstrijd op een vierlandentoernooi in het Nieuw-Zeelandse Tauranga met 4-5 verloren van het gastland (FIH 9).

De Belgische goals kwamen van de sticks van Keusters (6.), Luypaert (22. en 48. pc) en Briels (29.). In de andere wedstrijd op het vierlandentoernooi klopte India Japan met 6-0.

De Red Lions zijn vanaf vandaag tot eind januari op stage in het land van bondscoach Shane McLeod. Ze nemen er deel aan twee vriendschappelijke toernooien ter voorbereiding op de rest van 2018, dat wordt afgesloten met het WK in het Indische Bhubaneswar (28 november-16 december). Tanguy Cosyns en Simon Gougnard vierden hun terugkeer in de selectie.

De volgende wedstrijden voor de Belgen vinden donderdag (5u45 Belgische tijd) en zaterdag (2u00 Belgische tijd) plaats. Dan zijn respectievelijk India en Japan de tegenstanders. Vervolgens wacht een trip naar Hamilton, waar tussen 24 en 28 januari - met dezelfde landen - opnieuw een vierlandentoernooi wordt gehouden.

