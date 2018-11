Red Lions verliezen met 3-4 van Nederland in oefenduel YP

11 november 2018

18u55

De Belgische mannenhockeyploeg heeft vandaag in Evere zijn voorlaatste oefenwedstrijd voor het WK in India met 3-4 (rust: 2-2) van Nederland verloren.

Zonder de licht geblesseerden Simond Gougnard, Sébastien Dockier en Cédric Charlier en de zieke Arthur De Sloover brachten de Red Lions in het eerste kwart toch heel wat kansen op de mat. Vincent Vanasch stopte bij zijn 200e cap een Nederlandse strafcorner. In het tweede kwart opende Tom Boon (18.) de score voor de thuisploeg, Billy Baker (20.) en Valentin Verga (22.) straften even later Belgisch concentratieverlies af. Nicolas De Kerpel (27.) hing de bordjes nog voor de rust gelijk.

In de gietende regen kwamen de Red Lions op voorsprong dankzij Thomas Briels (44.), maar Jeroen Hertzberger (48.) en Bob de Voogd (51.) schonken nummer vier van de wereld Nederland, mogelijke tegenstander van de Belgen in de halve finales van het WK, de overwinning. Zaterdag won nummer drie van de wereld België nog met 4-1 van Ierland, woensdag volgt een laatste test tegen Frankrijk (FIH-20).

De Red Lions openen het WK op 28 november met hun eerste groepswedstrijd in poule C, tegen Canada (FIH-11). Daarna volgen India (FIH-5) en Zuid-Afrika (FIH-15). De eerste van elke poule stoot rechtstreeks door naar de kwartfinales, nummers twee en drie spelen barrages.