Red Lions trekken met goede moed naar barrageduel tegen Pakistan: “Klaar voor een oorlog” GVS

10 december 2018

21u16

Bron: Belga 0 Meer Sport Op het WK hockey in India spelen de Red Lions morgen de cruciale barragewedstrijd tegen Pakistan voor een plek in de kwartfinales. Assistent-coach Michel van den Heuvel, tussen 2010 en 2012 bondscoach van het Pakistaanse elftal, heeft de Belgische hockeyers uitgebreid gebrieft over wat hen te doen staat. De Red Lions zitten vol zelfvertrouwen. "We moeten fysiek het verschil maken", klinkt het in koor.

Thomas Briels, aanvoerder van team België, wilt vanaf de eerste minuut voluit gaan. "We zullen er van in het begin moeten staan en de eerste aanvallen overleven. Daarna kunnen we op onze sterke fysieke kwaliteiten rekenen. We trainen veel meer dan Pakistan, daar moeten we het verschil maken. We moeten 60 minuten geconcentreerd blijven, Pakistan heeft de kwaliteiten om vanuit het niets te scoren", waarschuwt de 31 jarige aanvoerder en tweemaal Nederlands landskampioen met Oranje-Rood.

Assistent-coach Michel van den Heuvel benadrukte eerder dat het Pakistaanse elftal vooral op karakter speelt. "We weten dat ze heel fier zijn om hun land te mogen vertegenwoordigen en ze echte strijders zijn. Maar wij zijn dat ook. Wij zijn klaar om er een oorlog van te maken", countert Briels.

Verdediger Arthur De Sloover deelt de mening van zijn aanvoerder. "We mogen niet beginnen zoals tegen Zuid-Afrika, waar we veel te nonchalant waren. Pakistan is zo'n elftal dat furieus start en dan naar verloop van de wedstrijd naar adem moet happen. Fysiek kunnen we dan het verschil maken door de bal goed bij te houden en onze kansen af te werken", aldus de 21-jarige De Sloover, die sinds de blessure van John-John Dohmen niet meer de jongste speler van het Belgische elftal is. De vervanger van Dohmen, Augustin Meurmans, is 26 dagen jonger dan De Sloover.

De Sloover, in 2017 door bondscoach Shane McLeod na de zilveren medaille voor België op het WK hockey voor junioren in Lucknow bij het elftal gehaald, heeft volop zijn kans gegrepen als steunpilaar in de defensie. "Ik ben op het juiste moment in de ploeg gekomen, na het afscheid van Elliot Van Strydonck. Ik voelde me onmiddellijk goed in de groep en geniet het volste vertrouwen van de coach, wat me helpt om acties te ondernemen die ik in het begin niet eens gedurfd had", besluit De Sloover.