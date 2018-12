Red Lions treffen Nederland in finale: Oranje klopt Australië na shoot-outs LPB

15 december 2018

De Red Lions nemen het morgenmiddag (14u30) op tegen Nederland in de strijd om het WK-goud. Oranje haalde het in zijn halve finale tegen Australië, het nummer één van de wereld, met de shoot-outs (4-3). Een zenuwenspel dat onze noorderburen zich hadden kunnen besparen. Bij een 2-0-voorsprong was de finale voor Nederland dichtbij, tot een Australische treffer vlak voor het einde van het derde kwart de spanning terugbracht. De ‘Aussies’ zetten alles op alles en werden daarvoor in de allerlaatste seconden beloond. Ockenden trof via een Nederlandse voet raak. Shoot-outs moesten de beslissing brengen. Daarin lag Australië een tijdje in pole-positie, maar het was Oranje dat finaal triomfeerde. Nederland nam met de winst tegen Australië enigszins revanche voor de verloren finale van het vorige WK (1-6). Precies twintig jaar geleden veroverde het voor de derde en laatste keer de wereldtitel.

