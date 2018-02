Red Lions treffen Canada, India en Zuid-Afrika in groepsfase WK hockey YP

28 februari 2018

12u21

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische nationale mannenhockeyploeg (FIH 3) neemt het eind dit jaar op het WK hockey in het Indiase Bhubaneswar (28 november - 16 december) in groep C op tegen Canada (28 november), gastland India (2 december) en Zuid-Afrika (8 december), zo maakte de Internationale Hockeyfederatie (FIH) vandaag bekend.

Met India (FIH 6), Canada (FIH 11) en Afrikaans kampioen Zuid-Afrika (FIH 15) kwamen er geen onhaalbare tegenstanders uit de bus voor de Red Lions, die in 2016 in Brazilië olympisch vicekampioen werden en op het WK van 2014 in het Nederlandse Den Haag vijfde werden. De zestien landen werden onderverdeeld in vier groepen, de winnaars plaatsen zich telkens rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummers twee en drie maken in kruiswedstrijden uit wie ook mag doorstoten naar de laatste acht.

Regerend wereldkampioen Australië zit in poule B met Engeland, Ierland en China. Tweevoudig wereldkampioen Duitsland komt in groep D uit tegen Europees kampioen Nederland, Pakistan en Maleisië. In groep A strijden olympisch kampioen Argentinië, Nieuw-Zeeland, Spanje en Frankrijk voor een stek in de kwartfinales.

