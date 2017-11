Red Lions tanken vertrouwen in oefeninterland tegen Frankrijk Redactie

20u35

Bron: Belga

De Belgische nationale mannenhockeyploeg (FIH 3) heeft vandaag in een oefeninterland in Gent Frankrijk (FIH 18) met 6-1 naar huis gestuurd. De Red Lions bereiden zich voor op de finale van de World League in het Indiase Bhubaneswar (1-10 december).

Halfweg stonden de Belgen al 3-0 voor. Thomas Briels en Sébastien Dockier openden de score, waarna Amaury Keusters uitdiepte. Via Gauthier Boccard, Florent Van Aubel en John-John Dohmen troffen de Lions nog driemaal raak. Tussendoor milderde Hugo Genestet voor Frankrijk.

België (FIH 5) neemt het in India in groep A op tegen Argentinië (FIH 1), Nederland (FIH 4) en Spanje (FIH 9). Het team van McLeod verzekerde zich eind juli van deelname door het toernooi om de halve finale in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg te winnen. In de finale versloegen de Red Lions Duitsland met 6-1. Duitsland (FIH 3), Engeland (FIH 7), Australië (FIH 2) en gastland India (FIH 6) spelen tegen elkaar in poule B.

Na de groepsfase nemen alle teams het tegen elkaar op in de kwartfinales. De groepswinnaars treffen de rode lantaarn van de andere poule. De nummers twee krijgen het nummer drie van de andere groep tegenover zich. MIK/PJB/

