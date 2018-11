Red Lions starten WK-avontuur met nipte zege tegen Canada XC

28 november 2018

13u58 0 Meer Sport De Red Lions hebben hun WK hockey in India met een overwinning geopend. Onze Belgische hockeymannen namen de maat van Canada. Eindstand: 2-1. Felix Denayer en Thomas Briels tekenden voor de Belgische doelpunten.

Amper twee minuten. Meer hadden de Red Lions niet nodig om voor de openingstreffer te zorgen. Felix Denayer devieerde een harde bal van Arthur Van Doren in doel. Voor Denayer was het zijn eerste WK-goal ooit.

Nadien bleven de troepen van Shane McLeod de wet dicteren. Thomas Briels trof raak na een knappe pass van Florent Van Aubel, maar het feestje was van korte duur. De 2-0 werd afgekeurd aangezien Tom Boon -in de aanloop van de goal- de bal raakte met zijn backstick.

In het tweede kwart mocht Briels wél juichen. De Belgische kapitein rondde een heerlijke aanval af, nadat Nicolas De Kerpel de bal slim liet lopen. De Lions zaten zo nog voor rust op rozen. Vervolgens dwongen onze landgenoten heel wat kansen af, maar de 3-0 bleef uit.

De treffer viel zowaar aan de overkant. De Lions konden de bal na een strafcorner niet goed wegwerken, het vervolg was een frommelgoal. Zo was het toch nog héél eventjes bibberen, al kwam de zege nooit in gevaar. De Belgen wonnen verdiend met 2-1. De volgende opdracht: India, zondag om 14.30 uur.