Red Lions starten wereldreis met stage in geteisterd Australië: “Misschien kunnen we mensen helpen” Werner Thys

09 januari 2020

08u38 0 Hockey Het nieuwe jaar is negen dagen ver en de Red Lions mogen al op wereldreis. Onze Europese en wereldkampioenen vertrokken gisteren voor een stage van vijftien dagen naar Sydney, aansluitend volgen de eerste wedstrijden van de tweede editie van de Pro League tegen Australië, Nieuw-Zeeland en India.

Net als vorig jaar beginnen onze hockeyers het jaar met een stevige trip. De tweede editie van de Pro League start voor hen in Sydney (25 en 26 januari), Auckland (1 en 2 februari) en Bhubaneswar (8 en 9 februari). Om in dit olympische jaar de verre reizen te beperken, spelen de teams nu telkens twee wedstrijden per bestemming. Volgend jaar, bij de derde editie van de Pro League, komen Australië, Nieuw-Zeeland en India voor twee wedstrijden naar België.

Starten doen de Lions dus met een vijftiendaagse stage in Sydney. “Het is altijd leuk om met de beste ploeg ter wereld op stap te gaan”, lacht Loïck Luypaert. “Deze stage geeft ons de kans om verder te ontwikkelen en nog beter te worden.”

De luchtkwaliteit waar wij zitten in Australië is oké. Misschien kunnen we ginder wel iets doen voor die mensen Florent Van Aubel

“De voorbije maanden trainden we vooral individueel”, vult Florent Van Aubel aan. “Vanaf nu ligt de focus weer op het collectieve. Dit is eigenlijk de echte start van onze olympische voorbereiding.”

Wat de situatie in Australië betreft, stelde Adam Commens, de technische directeur van de hockeybond die al sinds de kerstvakantie in Australië verblijft, de Lions gerust. “Ondanks de bosbranden is de luchtkwaliteit oké en kunnen we in goede omstandigheden trainen”, zegt Van Aubel. “Het blijft speciaal om naar een land in nood te trekken. Misschien kunnen we ginder wel iets doen voor die mensen.”

Naast de Red Lions reizen er ook dertien jongeren van de ‘Tokyo and Beyond-groep’ mee naar Australië. Zij komen niet in aanmerking voor een olympische selectie, maar krijgen de kans om gedurende vijftien dagen met de grote jongens te trainen.

“Het is heel belangrijk dat die beloften mee op stage trekken”, zegt Van Aubel. “Het Belgische hockey stopt niet na Tokio. Het wordt voor hen een ongelooflijke ervaring en het is aan ons om hen te helpen. Dit zijn de toekomstige Lions.”

Het is duidelijk dat de resultaten in de Pro League deze keer niet van het grootste belang zijn voor bondscoach Shane McLeod en zijn troepen. De volgende zes maanden staan immers helemaal in het teken van Tokio 2020.

Geweldige affiches

“Alle teams zullen experimenteren, de Pro League winnen is inderdaad geen prioriteit”, aldus Luypaert. “Wat niet wil zeggen dat we niet zullen knokken. We staan immers voor geweldige affiches. Tegen Australië wordt het meteen een duel tussen de nummers één en twee van de wereld en in India spelen we in het Kalinga Stadium, waar we wereldkampioen werden. Ik krijg nog kippenvel als ik er aan denk.”

Op 10 februari zetten de hockeyers opnieuw voet op Belgische bodem en zijn de zware verplaatsingen in het kader van de Pro League meteen achter de rug. In maart spelen de Lions nog twee wedstrijden in Duitsland en als ultieme aanloop naar de Olympische Spelen volgen er tussen 15 mei en 28 juni acht thuiswedstrijden op het Wilrijkse Plein tegen Spanje, Argentinië, Groot-Brittannië en Nederland.