Red Lions spelen met zwarte rouwband ter ere van vader Gougnard DMM

15 december 2018

Een zwarte rouwband voor de Red Lions in hun halve WK-finale tegen Engeland. Die komt er naar aanleiding van het overlijden van Pierre Gougnard. De vader van Red Lion Simon stierf de voorbije nacht na een slepende ziekte.

De Belgische hockeyfamilie is ondanks het succesvolle WK in rouw. Vannacht is de vader van Red Lion Simon Gougnard overleden aan de gevolgen van een slepend gevecht tegen kanker. Pierre Gougnard was nauw betrokken bij de carrière van zijn zoon en wordt als supporter van het eerste uur geëerd met een zwarte rouwband. Simon Gougnard zelf koos er voor om de wedstrijd ter nagedachtenis van zijn vader te spelen, na de wedstrijd onthoudt hij zich wel begrijpelijk van elke vorm van commentaar.