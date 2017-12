Red Lions spelen de finale van de World League in India: "Hopen op duel tegen het thuisland" Werner Thys

06u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 getty John-John Dohmen. Meer Sport In het Kalinga Stadium in het Indische Bhubaneswar - op dezelfde plek waar volgend jaar in december het WK wordt afgewerkt - beginnen de Red Lions vandaag aan de finale van de World League. Starten doen ze vanochtend (7.30 uur) met een heruitgave van de olympische finale tegen nummer één van de wereld Argentinië.

De Red Lions, ondertussen opgeklommen naar de derde plaats op de wereldranglijst, staan in India in een poule met Argentinië, Nederland en Spanje. Zoals zo vaak in hockey dienen de poulewedstrijden enkel om de kwartfinales samen te stellen. Pas op 6 of 7 december begint dus het echte grote werk met een kwartfinale tegen Australië, Duitsland, India of Engeland.

Na het succesvolle olympisch jaar 2016 gingen de Lions in 2017 op hun elan door met toernooiwinst in de halve finale van de World League in Zuid-Afrika en even later een zilveren medaille op het EK in Amsterdam. In finale lieten ze toen een 0-2 voorsprong tegen Nederland schieten. "Het was bijna een perfect jaar, alleen heb ik spijt dat we wat te vroeg piekten", zegt bondscoach McLeod. "In Zuid-Afrika speelden we beter dan tijdens het EK. In de finale in Amsterdam waren de omstandigheden tegen ons. Voor een volle Oranje-tribune wou Nederland absoluut revanche voor de 0-5 nederlaag in het pouleduel. Het matchverloop viel haast te voorspellen. In ieder geval was Nederland in finale beter en verdienden zij de overwinning."

Ook in het Indische Bhubaneswar zijn de toeschouwers hockeygek. Net daarom wil McLeod in de eindfase van het toernooi een duel tegen het thuisland. "Spelen in India tegen India is steeds een speciale beleving. Dat zijn zaken die je niet kunt oefenen", zegt de Nieuw-Zeelander. "In de aanloop naar het WK zijn dat de wedstrijden die we kunnen gebruiken. Natuurlijk willen we op deze World League meedoen voor de prijzen, maar de finale niet halen betekent niet het einde van de wereld. We kunnen de volgende tien dagen een pak info verzamelen en dat is veel belangrijker."

Voor Dorian Thiéry en Antoine Kina wordt het in India een eerste kennismaking met McLeod op een groot toernooi. Nicolas De Kerpel nam in extremis de plaats in van een geblesseerde Simon Gougnard. En er is natuurlijk de comeback van wereldspeler van het jaar John John Dohmen. "John John zorgt voor zekerheid op het middenveld en hij is een voorbeeld voor de jongeren", aldus McLeod.

Best mogelijk dat de Lions volgende week met hun eerste grote internationale titel pronken. "Maar winst op de World League heeft natuurlijk niet dezelfde impact als een olympische of een wereldtitel. Pas dan zal het Belgische publiek tevreden zijn", besluit McLeod.

BELGA

getty

Schema World League (uren in Belgische tijd) - wedstrijden live op Play Sports

Poule A: Argentinië (1), België (3), Nederland (4) en Spanje (9).

Poule B: Australië (2), Duitsland (5), India (6) en Engeland (7).

zaterdag 2 december, 07.30 uur: België - Argentinië

zondag 3 december, 13 uur: België - Spanje

dinsdag 5 december, 15 uur: België - Nederland

Kwartfinales: woensdag 6/12 en donderdag 7/12

Halve finales: vrijdag 8/12 en zaterdag 9/12

Finale: zondag 10/12