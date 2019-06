Red Lions slepen in dolle slotfase nog draw uit de brand tegen Duitsland, Red Panthers verliezen Redactie

02 juni 2019

15u57

Bron: Belga 1 Hockey De Belgische hockeymannen (FIH 1) hebben in hun achtste wedstrijd van de Pro League 4-4 gelijkgespeeld tegen Duitsland (FIH 6). In de shoot-outs verloren ze vervolgens met 3-4 waardoor ze in de stand hun leidersplaats moeten afstaan aan Australië.

Op het Wilrijkse Plein in Antwerpen stond het bij de rust 2-2: Tom Grambusch (8. en 30.) had twee keer raak getroffen voor de bezoekers, Tanguy Cosyns (21.) en Simon Gougnard (29.) zorgden voor een 2-2-ruststand. Na de pauze kwam Duitsland echter 2-4 voor na treffers van Niklas Wellen (42.) en Marco Miltkau (45.). Opnieuw Cosyns (54.) en Alexander Hendrickx (55.) op strafcorner dwongen in de slotfase nog een 4-4-gelijkspel af. In de shoot-outs verloren de Belgen vervolgens met 3-4, waardoor ze hun leidersplaats in de stand van de Hockey Pro League moeten afstaan aan Australië. België telt daarin momenteel vijf zeges en drie draws.

Volgende week zaterdag (8 juni) wacht in Antwerpen de derby der Lage Landen met Nederland. Een dag later staan de twee landen tegenover elkaar in 's-Hertogenbosch. De Belgen spelen daarna ook nog in Krefeld tegen Duitsland (12 juni) en thuis tegen Nieuw-Zeeland (16 juni), Australië (19 juni) en Argentinië (23 juni). Een plaats in de top vier levert een ticket op voor de finaleronde in Amsterdam eind juni.

Red Panthers verliezen kansloos van Duitsland

De Belgische hockeyvrouwen van hun kant hebben hun tiende wedstrijd in de Hockey Pro League kansloos verloren. De Red Panthers (FIH 13) gingen in Antwerpen tegen Duitsland (FIH 5) de boot in met 0-4.

De Panthers moesten snel achtervolgen, na twee doelpunten van Stapenhorst (3. en 10.). Toen Grote (40.) de 0-3 nette, op strafcorner, was het helemaal boeken toe voor de Belgen. Stapenhorst (58.) maakte de nederlaag in het slot nog wat erger. Het team van bondscoach Niels Thijssen telt vijf zeges in de Pro League. België speelde ook al twee keer gelijk en verloor nu drie keer. De Panthers staan in de stand voorlopig vierde.

De Panthers spelen volgende zaterdag nog een keer in eigen huis, de derby tegen Nederland. Daarna wachten verplaatsingen naar Nederland (9 juni) en Duitsland (12 juni) om vervolgens af te sluiten met thuiswedstrijden tegen Nieuw-Zeeland (16 juni), Australië (19 juni) en Argentinië (23 juni).

