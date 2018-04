Red Lions Sébastien Dockier en Loic Van Doren verhuizen naar Den Bosch Redactie

Aanvaller Sébastien Dockier en doelman Loic Van Doren dragen volgend seizoen het shirt van hockeyclub Den Bosch. De huidige nummer zes in de Nederlandse competitie bevestigde de komst van beide Red Lions.

Dockier (28) verlaat Beerschot en keert terug naar de ploeg waarvoor hij eerder speelde tussen 2014 en 2017. "HC 's-Hertogenbosch zit na een eerdere periode diep in mijn hart en de doelstellingen van de club passen zeer goed in mijn persoonlijke doelen voor de komende twee jaar. De route richting Tokio 2020 heb ik hiermee voor mezelf bepaald en dit zal me fysieke en mentale rust geven", zegt Dockier. Van Doren (21), in de nationale ploeg doublure van Vincent Vanasch, trekt de deur bij zijn opleidingsteam Dragons achter zich dicht.