Red Lions poetsen blazoen op en kloppen India nu wel

09 februari 2020

14u23

Bron: Belga 0 Hockey De Belgische hockeymannen hebben zondag hun zesde wedstrijd in de Hockey Pro League gewonnen. De Red Lions (FIH 1) klopten in Bhubaneswar India (FIH 4) met 2-3. Zaterdag verloren de Belgen een eerste duel met India met 2-1. Dat was de eerste nederlaag dit seizoen in de Pro League.

De Lions van bondscoach Shane McLeod hadden na het verlies van zaterdag iets recht te zetten, en klommen meteen via Alexander Hendrickx (3.) op strafcorner op voorsprong. India sloeg terug via Vivek Prasad (15.), maar onmiddellijk in het tweede kwart trof Nicolas De Kerpel (17.) weer raak. Toch was ook nu het feest van korte duur, want Amit Rohidas (17.) nette binnen de minuut op strafcorner de gelijkmaker. Via Maxime Plennevaux (26.) ging België nog voor halfweg weer aan de leiding. Na de koffie bleven nieuwe goals uit. India ging wel op zoek naar de 3-3, maar kon de Belgische afweer niet verontrusten.

Met een gelijkspel (winst na shoot-outs) en een zege in en tegen Australië en twee overwinningen tegen Nieuw-Zeeland begonnen de Red Lions goed aan het tweede seizoen van de Pro League. Zaterdag werden de Belgen dan weer met de voeten op de grond gezet, maar door de winst van zondag verstevigen ze hun eerste plaats in de stand. De Lions (14 ptn) houden India (8 ptn) achter zich, dat wel twee partijen minder telt. Nederland (7 ptn, 2 matchen minder) maakt de top drie vol.

Volgende maand keren de Belgen terug naar Europa voor een dubbele confrontatie in Duitsland (19 en 26 maart), en thuisduels in Antwerpen tegen Spanje (15 en 17 mei), Argentinië (21 en 23 mei), Groot-Brittannië (29 en 31 mei) en Nederland (26 en 28 juni). Nadien verschuift de focus van de troepen van McLeod helemaal naar de Olympische Spelen in Tokio (24 juli - 9 augustus), het grote doel van 2020.