Red Lions pakken alle prijzen op Hockey Stars Awards, Van Doren andermaal beste hockeyer ter wereld XC en BF

14 februari 2019

15u07 0 Meer Sport Op de Hockey Stars Awards in het Zwitserse Lausanne zijn de Red Lions met liefst vier prijzen aan de haal gegaan. Arthur Van Doren volgde zichzelf op als Speler van het Jaar, Arthur De Sloover werd verkozen tot Belofte van het Jaar, Vincent Vanasch mag zich andermaal ’s werelds beste keeper noemen én Shane McLeod werd aangeduid als Trainer van het Jaar.

Vier prijzen voor de Lions. Een bekroning van de wereldtitel in het Indische Bhubaneswar. De 24-jarige Arthur Van Doren troefde onder meer Simon Gougnard af in de strijd om de hoofdprijs van beste hockeyer ter wereld. Voor het derde jaar op rij ging die award tevens naar een Belg. Vorig jaar werd Van Doren ook uitgeroepen tot Speler van het Jaar, in februari 2017 mocht John-John Dohmen die trofee in ontvangst nemen.

Van Doren werd de voorbije twee jaar verkozen tot ‘Rising Star of the Year’, deze keer ging de prijs naar een andere landgenoot: Arthur De Sloover (21). Die laatste is een verdediger bij R Beerschot Tennis Hockey Club en werd door bondscoach Shane McLeod gerekruteerd nadat de Red Lions zilver pakten op de Olympische Spelen in Rio. “Het is een enorme eer het grootste jonge talent van de wereld te zijn”, aldus De Sloover. “Ik hoop dat ik goed met de druk kan omgaan, de mensen zullen nu veel verwachten van mij. Ik kijk er al naar uit om opnieuw met de ploeg op het grootste toneel te spelen.”

De 31-jarige Vincent Vanasch is dan weer tien jaar ouder dan De Sloover. Onze nationale doelman wordt geroemd voor zijn indrukwekkende reflexen en de rust die hij uitstraalt. De onbetwiste titularis bij de Lions. ’t Is dan ook geen verrassing dat Vanasch zichzelf in Lausanne opvolgde als beste keeper ter wereld. “Ik ben heel fier. Het tweede jaar is moeilijker te winnen dan de eerste keer”, klonk het bij Vanasch. “Hier gaan uren en uren werk aan vooraf. Ik blijf mezelf steeds in vraag stellen, voor mij zijn alle details belangrijk en ik wil zoveel mogelijk de nul houden. We hebben daarnaast met de Lions een andere status, maar nog veel ambities. We dromen van EK-goud en olympisch goud. Daar gaan we voor.”

Ten slotte viel ook McLeod in de prijzen. De Nieuw-Zeelandse bondscoach van onze mannenploeg werd door een expertenpanel aangeduid als Trainer van het Jaar. Vorig jaar deelde hij die trofee nog met Max Caldas, bondscoach van Oranje. De andere verkiezingen gebeurden op basis van een poll bij spelers en publiek.

Carton plein pour les Red Lions aux Hockey Stars Awards puisque Arthur Van Doren remporte le prix du meilleur joueur, Vincent Vanasch celui de meilleur gardien, Arthur De Sloover, celui de meilleur jeune et Shane McLeod, celui de meilleur coach

