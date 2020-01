Red Lions opnieuw nummer één dankzij winst tegen Australië, ook Red Panthers winnen na shoot-outs DMM

26 januari 2020

10u15

Bron: Belga 0 Hockey De Belgische hockeyvrouwen hebben ook hun tweede duel in de Hockey Pro League gelijkgespeeld. De Red Panthers (FIH 12) hielden in het Sydney Olympic Park Australië (FIH 2) opnieuw in bedwang, het werd 1-1. België won nadien de shoot-outs (1-3) en pakte zo het bonuspunt.

In een duel dat een uurtje gestaakt werd door de hevige regenval Down Under was het de thuisploeg die kort voor het einde van het derde kwart op voorsprong kwam via Gabi Nance (45.). Twee minuten later kwam België echter op gelijke hoogte via Tiphaine Duquesne (47.). Het bleef 1-1, in de shoot-outs trokken de Panthers het laken naar zich toe.

Zaterdag hadden de Panthers in hun openingsduel nog 3-3 gelijkgespeeld tegen de Hockeyroos. In hun derde wedstrijd nemen ze het op zaterdag 1 februari in Auckland op tegen Nieuw-Zeeland (FIH 6). Later vandaag spelen ook de Belgische mannen een tweede keer tegen Australië, de partij van zaterdag eindigde op 2-2.

Ook de Belgische hockeymannen hebben in Sydney hun tweede wedstrijd in de Pro League gewonnen. De Red Lions haalden het met 2-4 van Australië en worden zo opnieuw nummer één van de wereld. De manschappen van bondscoach Shane McLeod, regerend wereld- en Europees kampioen, hadden gisteren nog 2-2 gelijkgespeeld tegen Australië, waarna ze een bonuspunt veroverden na winst in de shoot-outs (1-2). Vandaag liep het vlotter voor de Lions. Twee strafcorners van Alexander Hendrickx (13. en 25.) en veldgoals van Maxime Plennevaux (56.) en Manu Stockbroekx (58.) volstonden voor 2-4 winst.

Meer over FIH

sport

sportdiscipline

hockey

Australië

sportevenement