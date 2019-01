Red Lions openen morgen eerste editie Hockey Pro League tegen Spanje, dat op wraak is belust na tegenvallend WK MH

18 januari 2019

19u04

Bron: Belga 0 Meer Sport De Red Lions openen morgen in het Estadio Betero van Valencia als wereldkampioen en nummer één van de wereld de Hockey Pro League, de nieuwe - door de Internationale Hockeyfederatie opgezette - internationale competitie. Een maand na hun wereldtitel in India treffen de manschappen van bondscoach Shane McLeod om 13u00 Spanje (FIH 9). In de Hockey Pro League treffen de negen sterkste landen ter wereld elkaar in heen- en terugwedstrijden en dat zowel bij de mannen als de vrouwen.

McLeod paste voor de trip naar Valencia zijn selectie licht aan. met Maxime Plennevaux en Nicolas Poncelet kwamen er twee nieuwe spelers bij. De Lions, ongeslagen sinds juli 2017, treffen een Spanje dat op revanche zal uit zijn na een tegenvallend WK. De Spanjaarden, nog steeds zonder hun aan de schouder geblesseerde sterspeler Miguel Delas, werden daar uitgeschakeld in de poulefase en beëindigden het toernooi als dertiende (op zestien landen). De Zuid-Europeanen zijn al enkele jaren op de dool en wisselden het voorbije decennium sterke prestaties af met grote tegenvallers. Het laatste grote wapenfeit van Spanje dateert van de Spelen in Peking in 2008, toen brons veroverd werd.

De Pro League eindigt na zestien wedstrijden eind juni met de Final Four in Amsterdam. Logischerwijs levert een overwinning drie punten op en een nederlaag geen enkel punt. Nieuw is dat bij een gelijkspel shoot-outs volgen. De winnaar daarvan ontvangt een extra punt, twee in totaal dus. De verliezer behoudt één punt.

Na het duel met Spanje trekken de Red Lions naar Zuid-Amerika voor een duel met olympisch kampioen Argentinië, in Cordoba (26 januari). Vervolgens volgen duels bij Nieuw-Zeeland, in Auckland (1 februari), en Australië, in Melbourne (3 februari). Dat laatste duel wordt volgens bondscoach McLeod een eerste grote test.

Briels: “We voelen iets minder adrenaline dan op WK”

“Er zit iets minder druk op de ketel dan op het WK”, geeft aanvoerder Thomas Briels toe. Briels was begin deze week een beetje ziek, maar zal tegen Spanje (FIH 9) toch in actie komen. “Normaal zouden Felix Denayer, die grieperig is, en ik rust krijgen in de openingsmatch. Maar Cédric Charlier is vrijdag ook ziek geworden. Aangezien ik aan de beterhand ben, zal ik mijn plaats op het veld toch innemen”, aldus de aanvoerder van de kersverse wereldkampioen.

De Red Lions hebben nu eindelijk die felbegeerde titel binnen, maar zijn niet van plan op hun lauweren te rusten. “Het WK is niet vergeten, maar het zal geen impact hebben op onze mentaliteit. We zijn professionele sporters en we willen elke match winnen”, zegt Briels. “Zaterdag begint een nieuw hoofdstuk. Er zit misschien minder druk op de ketel, maar we willen bewijzen dat het WK geen toevalstreffer was. We verdienen onze status als nummer 1 van de wereld.”

De Hockey Pro League biedt bondscoach Shane McLeod ook de kans om enkele nieuwe spelers in te passen, aldus Briels. “Tanguy Cosyns keert terug bij de groep. Maxime Plennevaux en Nicolas Poncelet hebben al meerdere voorbereidingsmatchen gespeeld voor België, maar nemen voor het eerst deel aan een officiële competitie.”

Spaanse kapitein Salles is ambitieus: “Niveauverschil met België is niet zo groot”

“Wij zijn voorlopig enkel geconcentreerd op de eerste zes maanden van de Pro League”, stak de Franse bondscoach van Spanje, Frederic Soyez, van wal. “We beginnen aan een nieuwe cyclus, met nieuwe objectieven en nieuwe spelers. Het is heel spannend om deze competitie te starten tegen de nieuwe wereldkampioen. We hebben ons niet specifiek voorbereid. Logistiek was het wel een hele klus, met alle verplaatsingen. Maar het is ook nog maar de eerste editie van deze competitie. Iedereen moet zich nog aanpassen.”

Door de blessure van kapitein Miguel Delas zal Marc Salles de aanvoerdersband dragen. Hij benadrukte blij te zijn voor eigen volk te kunnen beginnen. “Dat geeft immers extra vertrouwen”, liet hij optekenen. “Uit ervaring weet ik dat we tegen België al goede wedstrijden hebben gespeeld. Vaak is het verschil klein. Ze mogen dan wel de nieuwe wereldkampioen zijn, ik denk niet dat het niveauverschil tussen beide teams groot is.”