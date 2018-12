Red Lions op het WK hockey in India als ware helden onthaald door 2.000 uitzinnige schoolkinderen: “Ongelooflijk, iedereen is hier zo gepassioneerd” MDB

06 december 2018

15u14

Bron: Belga 0 Meer Sport Dat hockey enorm hard leeft in India is een understatement. Die passie bij de lokale bevolking ondervonden de Red Lions vandaag in levenden lijve. Onze nationale ploeg bracht in de vele vrije tijd - er zit een week tussen het 2-2-gelijkspel tegen India en de laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Afrika - een bezoek aan een plaatselijke school in Chandrasekharpur. En daar werden ze als ware helden onthaald.

Visit to D.A.V. Public School. WHAT A WELCOME! Best we ever had! Amazing kids. Amazing India. Bahut dhanyavaad! #thankyou #giveback #HWC2018 #RoarTogether pic.twitter.com/aLNHfe1yyp Belgian Red Lions(@ BELRedLions) link

Dat de Indische bevolking verzot is op hockey, wisten de Red Lions al lang. Toch hadden ze zo’n warm onthaal door 2.000 uitzinnige kinderen niet verwacht. Het bezoek aan de DAV Public School maakte veel emoties los bij de Red Lions. “Het mooiste welkom dat we ooit hebben gekregen”, klonk het bij de spelers. Aanvaller Cedric Charlier werd overrompeld door uitbundige scholieren, toen hij zijn smartphone bovenhaalde voor een selfie. “Ongelooflijk India... Iedereen is hier zo gepassioneerd”, aldus Charlier.

Red Lions-kapitein Thomas Briels bedankte naast het schoolbestuur ook de kinderen voor de warme verwelkoming: “We weten dat jullie van hockey houden, maar we hadden zo een warm onthaal nooit verwacht. Bedankt vanwege het hele team!”

Na een kleine oefenwedstrijd tegen een team van lokale jeugdspelers, waagden de Belgische hockeymannen zich zelfs aan enkele typisch Afrikaanse danspasjes met dansers in Afrikaanse gewaden.

Ook deze namiddag kregen de spelers vrij. Enkel doelmannen Vincent Vanasch en Loic Van Doren werden op het trainingsveld verwacht voor een individuele trainingssessie. Antoine Kina, die als eerste reserve de geblesseerde Emmanuel Stockbroekx vervangt, trainde apart. Morgen staat de analyse van Zuid-Afrika en een lichte training op het programma.

In de laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Afrika (FIH-15) doen de Red Lions er goed aan om met veel doelpunten verschil te winnen. Momenteel staat gastland India, dat zaterdag om 14 uur tegen Canada (FIH-11) speelt, aan de leiding in groep C met een beter doelsaldo (+4) dan België. Naast een eigen efficiënte aanvalslinie, moeten de Red Lions dus hopen op een solide Canadese defensie. Op de eerste speeldag van het WK versloegen de Red Lions Canada nog met 2-1.