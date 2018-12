Red Lions nemen het in barragematch op tegen Pakistan, dat niet opgewassen is tegen Nederland op WK hockey MH

09 december 2018

16u10

Bron: Belga 0 Meer Sport Nederland heeft vandaag op het WK hockey in het Indiase Bhubaneswar zijn derde en laatste groepswedstrijd tegen Pakistan gewonnen met 5-1. Door de zege eindigt Oranje in poule D op de tweede plaats, achter winnaar Duitsland. Pakistan strandt als derde en speelt in een barragewedstrijd tegen de Red Lions om een plaats in de kwartfinales.

Brinkman (7.), Verga (27.), De Voogd (37.), Croon (47., pc) en Van der Weerden (59., pc) scoorden de Nederlandse goals. Bhutta (9.) prikte tussendoor tegen voor Pakistan. Duitsland, dat eerder zondag Maleisië klopte met 5-3, wint poule D met het perfecte rapport van negen punten en heeft het directe ticket voor de kwartfinales beet. Nederland (6 ptn) is tweede en plaatst zich samen met Pakistan (1 ptn) voor de barragewedstrijden. Maleisië telt net als Pakistan één punt maar moet het toernooi verlaten met een slechter doelpuntensaldo.

België speelt in de barragewedstrijd dus tegen Pakistan, Nederland kijkt Canada in de ogen. Duitsland speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van België - Pakistan.

