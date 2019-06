Red Lions maken kansen niet af en verliezen opnieuw tegen Nederland Werner Thys

09 juni 2019

18u30 0 Hockey De 0-4-opdoffer van een dag eerder verwerken was de opdracht voor de Red Lions in een nieuw duel tegen Nederland. In een zeer pittige ontmoeting, waarin de Lions een stuk beter acteerden dan gisteren in Antwerpen, werd het echter een nieuwe nederlaag: 4-3. Opnieuw toonde Oranje zich uiterst efficiënt, de Lions lieten een pak kansen liggen.

Loïck Luypaert, Manu Stockbroekx, John-John Dohmen en Sebastien Dockier die gisteren rust kregen kwamen terug in de kern. Deze keer bleven Alexander Hendrickx, Nicolas de Kerpel, Simon Gougnard en Tanguy Cosyns aan de kant.

De Lions begonnen zeer gretig aan de wedstrijd en kwamen reeds in de negende minuut op voorsprong: Sébastien Dockier werkte af op voorzet van Tom Boon. Meteen een doelpunt in eigen huis voor Dockier die in de Hoofdklasse voor Den Bosch aantreedt.

De Lions bleven domineren, combineerden knap en dwongen twee strafcorners af. Eerst Boon, vervolgens Loïck Luypaert zagen hun poging gestuit door keeper Blaak. Het verdiende tweede doelpunt kwam er toch in de 24ste minuut. Een harde voorzet van Victor Wegnez werd door Tom Boon in doel gedevieerd: 0-2. Lang konden de Lions van dat tweede doelpunt echter niet genieten. Nog in dezelfde minuut lukte Mirco Pruijser de aansluitingstreffer. En toen Nederland net voor de pauze een eerste strafcorner kreeg maakte Jip Janssen er 2-2 van. De Lions verdienden meer, maar gingen wel met een gelijkspel de rust in.

Na de koffie kregen de Lions al snel een nieuwe opdoffer te verwerken. In de 33ste minuut was het Mink Van der Weerden die Vincent Vanasch op strafcorner versloeg (3-2). Net als gisteren in Antwerpen toonden Oranje zich enorm efficiënt. Jeroen Hertzberger tekende in de 38ste minuut voor het vierde doelpunt voor de thuisploeg (4-2). De Lions stelden daar in het derde kwart eventjes zes strafcorners tegenover, nu was het keeper van de Ven die telkens in de weg lag.

In het laatste kwart werd de druk van de Belgen nog groter. Tom Boon scoorde al snel de aansluitingstreffer (4-3) en de jongens van bondscoach McLeod bleven vervolgens de strafcorners opstapelen, maar zonder specialist Alexander Hendrickx in de rangen lukte het deze keer niet. De aanhoudende druk leverde geen doelpunt meer op en voor de tweede dag op rij gingen de wereldkampioenen onderuit tegen Oranje.

In de stand blijven de Belgen op de tweede plaats met nog een kleine voorsprong op Nederland.

Woensdag staat er voor de wereldkampioen een nieuwe zware verplaatsing naar Duitsland op de affiche. De poulefase van de Pro League afsluiten doen de Red Lions met drie duels op het Wilrijkse Plein tegen Nieuw-Zeeland (16/06), Australië (19/06) en Argentinië (23/06).

België startte met: Vincent Vanasch, Arthur Van Doren, Arthur De Sloover, Gauthier Boccard, Manu Stockbroekx, Antoine Kina, Victor Wegnez, John-John Dohmen, Florent Van Aubel, Tom Boon en Sébastien Dockier. Volgden: Loïcl Luypaert, Felix Denayer, Augustin Meurmans, Thomas Briels, Maxime Plennevaux en Cédric Charlier.

Stand Pro League:

Australië – 10 wedstrijden – 23 punten – 76,67%

België – 10 wedstrijden – 19 punten – 63,33%

Nederland – 11 wedstrijden – 20 punten – 60,61%

Argentinië – 11 wedstrijden – 17 punten – 51,52%

Duitsland – 11 wedstrijden – 17 punten – 51,52%

Groot-Brittannië – 12 wedstrijden – 18 punten – 50%

Spanje – 10 wedstrijden – 10 punten – 33,33%

Nieuw-Zeeland – 11 wedstrijden – 4 punten – 12,12%