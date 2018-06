Red Lions krijgen hockeyles van Nederland in Champions Trophy Werner Thys

24 juni 2018

18u03

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport De Red Lions kregen in hun tweede wedstrijd op de Champions Trophy een geweldige 6-1 pandoering van Nederland. Het was voor de Belgische fans met de ogen knipperen toen Nederland reeds na zes minuten een 3-0 kloof sloeg en 24 minuten later met 5-0 naar de kleedkamer ging. John-John Dohmen zorgde in de 41ste minuut voor de Belgische eerredder.

"De wedstrijd kon voor ons niet slechter beginnen", aldus Florent Van Aubel. "Wij kregen de eerste grote kans, lieten de 0-1 voorsprong liggen en vervolgens lukte bij de Nederlanders alles. We maakten gewoon te veel fouten. Voor de ganse groep is dit resultaat een complete verrassing. Misschien is het niet slecht om eens heel stevig met de neus op de feiten gedrukt te worden. We moeten morgen in ieder geval heel veel analyseren."

"Je kan deze wedstrijd heel goed vergelijken met onze 5-0 overwinning tegen Oranje in de groepsfase van het EK vorig jaar. Er stond toen bij ons een geweldige Vincent Vanasch in doel en de cijfers waren fel overdreven. Nu maken wij het omgekeerde mee."

De Red Lions waren de Champions Trophy zaterdag nochtans goed begonnen met een 3-3 gelijkspel tegen wereldkampioen Australië. In een wedstrijd tussen twee aanvallend ingestelde teams waren Cédric Charlier, Arthur De Sloover en Tom Boon voor België de doelpuntenmakers. De Australische gelijkmaker viel in het laatste kwart.

Willen onze landgenoten nog iets maken van deze Champions Trophy dan mogen ze in de volgende drie wedstrijden geen steken meer laten vallen. Dinsdag staat in een heruitgave van de olympische finale het duel tegen Argentinië op het programma.

"We kwamen naar deze Champions Trophy met het doel de finale te halen en daar geloof ik nog steeds in", zegt Van Aubel. "In een toernooi waar alle landen in één poule tegen elkaar spelen is er veel mogelijk. Niet vergeten dat we het toernooi moesten openen tegen de twee sterkste landen. Deze zware nederlaag moeten we zo snel mogelijk rechtzetten."

In ieder geval zijn onze nationale hockeyers het de laatste jaren niet meer gewend om met strenge cijfers te verliezen. Voor de laatste echt grote uitschuiver moeten we reeds drie jaar terug gaan. Toen verloren de Red Lions hun openingsduel van het EK 2015 in Londen met 4-0 van Duitsland.

Uitslagen

Zaterdag:

India - Pakistan 4-0

Argentinië - Nederland 2-1

België - Australië 3-3

Zondag:

India- Argentinië 2-1

Nederland - België 6-1

Australië - Pakistan 2-1

Stand:

1. India 6 punten (+5)

2. Australië 4 punten (+1)

3. Nederland 3 punten (+4)

4. Argentinië 3 punten (0)

5. België 1 punt (-5)

6. Pakistan 0 punten (-5)

Dinsdag 18 uur België - Argentinië

Donderdag 17 uur België - India

Vrijdag 15 uur België - Pakistan