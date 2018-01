Red Lions kloppen India in finale vierlandentoernooi, Red Panthers zijn opnieuw te sterk voor Chili Redactie

21 januari 2018

11u20

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische hockeymannen (FIH 3) hebben het vriendschappelijke vierlandentoernooi in het Nieuw-Zeelandse Tauranga gewonnen. In de finale versloegen de Red Lions India (FIH 6) met 2-1.

Voor België scoorden Tom Boon (4.) en Sébastien Dockier (36.). Donderdag hadden de Belgen India al eens met 2-0 geklopt.

Nieuw-Zeeland (FIH 9) haalde het met 5-4 tegen Japan (FIH 16) in de wedstrijd om de derde plaats.

De Red Lions bereiden zich in Nieuw-Zeeland voor op 2018, dat in december afgesloten wordt met het WK in het Indiase Bhubaneswar. Maandag trekken de Belgen naar Hamilton, waar ze opnieuw een vierlandentoernooi met dezelfde landen afwerken.

Red Panthers zijn opnieuw te sterk voor Chili

De Red Panthers (FIH 13) hebben in de Chileense hoofstad Santiago hun tweede oefeninterland tegen Chili (FIH 15) gewonnen. Het werd net als vrijdag 2-1.

In totaal werken de Red Panthers acht vriendschappelijke wedstrijden af in Zuid-Amerika. Na deze twee wedstrijden in Chili reist het team van coach Niels Thijssen door naar Buenos Aires, waar ze het zes keer opnemen tegen Argentinië (FIH 3). De winterstage eindigt op 6 februari. De bondscoach selecteerde voor deze stage 21 speelsters, onder wie drie speelsters onder 21 jaar, om zich voor te bereiden op het WK in Londen (21 juli-5 augustus).